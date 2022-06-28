SUNY Orange Dean’s List

Arden: Maggie Knybel
Campbell Hall: Francesco S. DeMaio, Connor J. Greene, Isabella A. Kaloz, Paige O’Connor, Lauren E. Sileo
Central Valley: Myles August, Antonio C. Gonzalez, Tyler D. Miller
Chester: Alicia C. Abbate, Ekhine Avalos Colin, Emma E. Boardman, Dylan M. Dwyer, Christopher Flynn Jr., Zuria C. Freeman, Ravindren J. Krishnamoorthy, Anthony S. Lukan, Brittney A. Mardale, Karen McLaughlin, Megan A. Monteiro, Timothy D. Mulford, Carlos A. Naranjo, Carlos J. Perez, III, Michael T. Pungello, Amanda L. Roland, Zachary Silverman, Matthew Toro
Circleville: Tanaiya Norfleet, Jacob M. Wolfe
Cornwall: Egzona Gjonbalaj, Christopher J. Jamieson, Alanna T. Malone, Max H. Miranda, Spencer P. Richmond, Andrew C. Sackmann
Cornwall On Hudson: Heather C. Finley, Esther Kim, Madison E. Youngs, Elisse M. Soto, Reagan K. McDonnell
Florida: Diana Caro, Deonesse A. Casino, Michael T. DiRenzo, Katelyn J. Finnerty, Alexander Q. Holterman, Amanda N. LaFratta, Felissa Lulkin, Charles St. Aubin Perrin, Aidan G. Vidal, Alyssa M. Viggiani
Fort Montgomery: Meghan Cleary
Goshen: Loraine T. Aldave, Alec J. Bauer, Anthony J. Bonizzi, Joseph A. Castellanos, Anjelina A. Davila, Liam Degan, Mollie Doran, Selina M. Dziewic, Michael R. Griffin, Ryan Gurda, Liam P. Holmes, Panayiotis C. Kadas, Ryosuke Kameyama, Noah R. LaBarge, Isabella M. Leva, Maya A. Litvinova, Raquel Martinez, Grace C. Millett, Anna T. O’Banion, Kevin O’Brien-Bruno, Kevin S. Palma, Jonah P. Pawelski, Ryan J. Primus, Mohammed O. Saleh, Aidan D. Smyth
Greenwood Lake: Mariah P. Dulgerian, Sameer El-Rifai, Reilly Gillen, Brittany M. Mazzi, Angelina Olsen, Tristan D. O’Regan, Jenny A. Ott, Victoria Y. Tomaszewski
Harriman: Adetayo O. Adekunle, Alexis M. Beaner, Patricia C. Crawford, Austin MacNamara, Jessica R. Rivera, Cindy Zapata
Highland Mills: Kailey M. Gavin, Ruel L. Huffstead Jr., Justin C. Lappin, Kira J. Pedicini, Jaimie M. White
Howells: Daniel P. DoBridge
Huguenot: Jillian M. Shearer, Nicholas A. Vermeulen
Maybrook: Jacob D. Benoist, Sabrina M. Edwards, Erin M. Feeney, Sebastian Langa, Brandon Padilla, Jeryl J. Tollerson
Middletown: Zachary S. Abraham, Alia D. Ali, Patrick E. Angerame, Victor M. Aquino, Danielle N. Armesto, Anthony M. Arredondo, Jennifer Balbuena, Jasmine G. Cancel, Guytano G. Carillo Lockwood, Krystal M. Carrasquillo, Jasmine Carrillo, Katelynn A. Catedral, Hannah C. Cerezo, John M. Chiriguaya, Domingo S. Christian, III, Kayla Cioffi, Valerie A. Coronado, Anna S. Crane, Christina R. Crump, Steve Cuevas Dominguez, Audett M. Dawson, Joseph S. DeGennaro, Alyssa C. Delgado, Karyl W. Easton Jr., Faustina Elia, Yasmeen A. Elrefaei, Andrew Fox, Melanie J. Gamboa, Arely Garrido, Marlaina A. Glickman, Pamela A. Gonzalez, Jack Grabowski, Cameron K. Green, Aidan Z. Hackman, Christian J. Harris, Angelica T. Holder, Jenna Holt, Caleb L. Howard, Ivan Huerta, Gabriela Huertero, Cheyenne K. Jackson, Jillian R. Kelly, Olubunmi O. Kumapayi, Dana M. Lee, Thomas R. Leo, Bojian Li, Natalia I. Matos, Luis Meza Ramirez, Ethan J. Miller, Zaire S. Mincey, Christian S. Morgan, Aiden Okeefe, Todd A. Olavarria York, Veida C. Ortiz, Pedro J. Perez, Adriana M. Pratti, Nicholas Puglisi, Salvador S. Quiles, Luis A. Ramirez, Nevaeh A. Ramirez, Samantha Ramos, Alyssa Reynolds, Giacomo J. Ruckdeschel, Karyme Salcedo, Dulce L. Sanon, Samantha P. Savaglio, Shanae C. Scott, Gerardo Siena, Michael C. Slapp, Kyle Smith, Stephanie Stephens, Rhiannon E. Tierney, Samantha K. Torres, Bernadette E. Tymczyszyn, Irzana Usic, Sara M. Westphal, Ilia E. Williams, Fatimatul Zahra, Marilyn S. Zhunio Andon
Monroe: Jade J. Andrew, Olivia J. Assade, Mario D. Aviles, Devin Benavides, Jared R. Butler, Jacob A. Colon, Lissette A. Conklin, Clarissa K. Cruz, Brendan P. Cunniffe, Arun Dangal, Samantha L. Ferrari, Scott L. Glover, Dawn A. Grover, Lynsey Grover, David A. Hayes, Nazary J. Hernandez, Allyson M. Holguin-Vargas, Allison Y. Jimenez Rijo, Simcha Klein, Hannah R. Lugo, Brooke M. Quick Small, Daniel T. Quinones, Jasmine A. Rivera, Danielle E. Rizzuto, Natalia N. Romero, Brendan P. Simoskevich, Emily F. Smyth, Franky Soto Jr., Christine E. Staley, Samuel G. Turner, Joanna L. Wojtkielewicz
Montgomery: Lucca Dobson, Corinne E. Faulkner, Joshua T. Harrison, Caroline L. Madura, Cheryl M. McGuire, Kyle P. McLean, Justin D. Sergeant, Devin L. Stolz, Mercedes A. Wilson
New Hampton: Gabriela M. Bogran Palma, Rachel L. Conklin, Alayna G. Fuller, Nasiir M. Griffin Boyd, Jaiden M. Johnson, Kyle E. Killenberger, Mark M. Laaninen, Sabrina J. Lima, Rebecca Pierce, Dylan A. Raggio, Hunter T. Reymaniak, Jannah H. Uppal
New Windsor: Sara E. Agrinsoni, Ana T. Belmont, Cristina M. Benson, Jeremy A. Camacho, Enrique Cardoso-Najera, Vanessa M. Cheatham, Alondra M. Cruz-Delgado, Antoinette R. Davidson, Stephen A. Davis, Daphne De La Cruz, Brandley Delgado, Michael Feigel, Nicolas A. Galeas, Viviana A. Garcia, Jesse J. Herrera Jr., Oleksandra Iievleva, Alexis King, Sophia H. Laiso, Brandon L. Mcgirt, Owen A. Mctigue, Angela Mera, Ishmael Michel, Alicia F. Morse, Mai Nguyen, Natalie R. Norris, Anthony M. Petro, Derryn-Ryan Rodriguez, Sarpreet K. Singh, Vhia C. Sylvester, Jonathan F. Tineo, Kayla M. Vazquez, Xavier Zayyat
Newburgh: Teslie L. Andrade, Nicholas A. Barile Jr., Jack S. Bogdan, Edwina B. Bucci, David A. Castano Marin, Keila I. Castellanos, Donald Castillo, Tasheika L. Codrington, Annemarie R. Coleman, Jacob R. Connelly, Winnie M. Creary, Nathan G. Crennan, Alexa M. Crudele, Leonard Cuellar, Kyle A. Detoro, Robert W. Dickman, Denzel J. Discua, Luis E. Discua Martinez, Lela A. Donaldson, Katelyn M. Fabrizio, Anthony Giorgianni, Jodean Graham, Chris Hayden, Will P. Heintzman, Jessica M. Hernandez, Loiy Herzallah, Ms. Jaylin D. Hillard, Kristin P. Hruscik, Jillian B. Jude, Isabella L. Kavallaris, Ainsley S. Llivichuzhca, Stacey S. Luna, Alayna P. Mahon, Aneshka Martinez, Elia J. Martinez-Lopez, Zachary Mitchell, Asucena Moreno, Lindsey N. Navarro, Djean A. Nikitov De Poi, Tiffany Nissing, Devin R. O’Leary, Katelyn M. Pastena, Kevin Portillo, Marleny M. Portillo, Jasmine Ramirez, Roberto A. Reade, Karla Reyes, Jailene S. Rivera, Cristian S. Rodriguez, Scott Sablan, Bryan A. Sanchez, Christopher Sandoval, Anna E. Schorno, Aiden M. Skakel, Aizia R. Smith, Nathan N. Teall, Ashley A. Vanhouten, Jacquelyn N. Vargetto, Holly J. Wetzel, Alexis Young, Amy N. Zhunio
Otisville: Alison M. Braun, Jack W. Golden, Chang Hong He, Logan M. Heilfurth, Kaitlyn Schofield, Shannon Seymour, Calliope E. Spiliotis, Peter G. Warnick
Pine Bush: Mara R. Buttari, Michael S. D’Alessandro, Kaitlyn R. Flannery, Cheyenne N. Kane, Heather L. Kelly, Stephanie A. Lane, Viviana Marin, Jennifer L. Reitano, Stephanie M. Rhoades, Branden J. Rivera
Pine Island: Gregory W. Sachno
Port Jervis: Regina M. Creegan, Eric A. Delarede, Ninasimone A. Graves, Elizabeth K. Gregory, Raylynn J. Hicks, Sarah E. Hoffman, Marissa J. Irizarry, Alyssa Jury, Meghan K. Migliore, Erika J. Miller, Samantha L. Morejon, Theodore Petrides Jr, Marissa Taliercio, Lydia V. Taylor, Brianne M. Wilson, Joseph M. Zampino
Rock Tavern: Angelo J. Feola, Conor Rigoli, Toni L. Tudor
Salisbury Mills: Jahkima Davis
Slate Hill: Victoria S. Abruzzese, Nino Natroshvili, Mychal S. Petti, Logan E. Pitt
Sparrow Bush: Kristen Conklin, Maeve Ferrara, Tammy L. Manning, Kaitlyn A. Yennie
Sugar Loaf: Chloe M. Jamieson
Unionville: Timothy L. Broderick, Stephen Reiver, David M. Wilkinson
Walden: Ethan A. Bown, John F. Dolan, Alexander Gil, Emma A. Kolinsky, Lauren Lacy, Colin P. McNeely, Cindy Rivera, Krista Ruisi, Chase M. Toth, Haebin Yoo
Warwick: Ava L. Al-Sawah, Sara Baxer, Nicholas Caban, Franklin C. Cervone Richards, Jennifer Flood, Maxwell T. Hranitz, Nicholas B. Jackson, Doreen M. Kirschke, Patrick R. Lien, Hannah D. Machingo, Griffin McCarthy, Benjamin M. McFarland, Amanda M. Miller, Caitlin Montgomery, Nicole Y. Murroni, Sarah E. Myruski, Amelia L. Pizza, Victoria R. Ruffo, Nathalia M. Santana Hidalgo, Emma I. Schuller, Lauren H. Scott, Brianna L. Turk, Angela K. Vogt, Kristina M. Vulichs
Washingtonville: Chelsea Arthur, Jonathan G. Bowes, Carrie M. Callahan, Andrea K. Neporanny, Christopher A. Palmer, Elena G. Quiles, Alexandra B. Rosario, Nolan J. Sheeran, Emily M. Stebbins, Daisy A. Wist
West Point: Jakob A. Baumgartner
Westbrookville: Adrianna A. Eddy, Lorelei J. Clark
Westtown: Laurie Atiste, Frances N. Bonfiglio, Rosemarie R. McCarey, Liam J. McClinsey, Meaghan E. Ryan, Karen M. Telgheder Fogarty, Gabriella Udasco