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SUNY Orange Dean’s List

Orange County. These Orange County students were on the SUNY Orange Dean’s List in Spring 2022

Florida /
| 28 Jun 2022 | 10:09
    SUNY Orange Dean’s List

Arden: Maggie Knybel

Campbell Hall: Francesco S. DeMaio, Connor J. Greene, Isabella A. Kaloz, Paige O’Connor, Lauren E. Sileo

Central Valley: Myles August, Antonio C. Gonzalez, Tyler D. Miller

Chester: Alicia C. Abbate, Ekhine Avalos Colin, Emma E. Boardman, Dylan M. Dwyer, Christopher Flynn Jr., Zuria C. Freeman, Ravindren J. Krishnamoorthy, Anthony S. Lukan, Brittney A. Mardale, Karen McLaughlin, Megan A. Monteiro, Timothy D. Mulford, Carlos A. Naranjo, Carlos J. Perez, III, Michael T. Pungello, Amanda L. Roland, Zachary Silverman, Matthew Toro

Circleville: Tanaiya Norfleet, Jacob M. Wolfe

Cornwall: Egzona Gjonbalaj, Christopher J. Jamieson, Alanna T. Malone, Max H. Miranda, Spencer P. Richmond, Andrew C. Sackmann

Cornwall On Hudson: Heather C. Finley, Esther Kim, Madison E. Youngs, Elisse M. Soto, Reagan K. McDonnell

Florida: Diana Caro, Deonesse A. Casino, Michael T. DiRenzo, Katelyn J. Finnerty, Alexander Q. Holterman, Amanda N. LaFratta, Felissa Lulkin, Charles St. Aubin Perrin, Aidan G. Vidal, Alyssa M. Viggiani

Fort Montgomery: Meghan Cleary

Goshen: Loraine T. Aldave, Alec J. Bauer, Anthony J. Bonizzi, Joseph A. Castellanos, Anjelina A. Davila, Liam Degan, Mollie Doran, Selina M. Dziewic, Michael R. Griffin, Ryan Gurda, Liam P. Holmes, Panayiotis C. Kadas, Ryosuke Kameyama, Noah R. LaBarge, Isabella M. Leva, Maya A. Litvinova, Raquel Martinez, Grace C. Millett, Anna T. O’Banion, Kevin O’Brien-Bruno, Kevin S. Palma, Jonah P. Pawelski, Ryan J. Primus, Mohammed O. Saleh, Aidan D. Smyth

Greenwood Lake: Mariah P. Dulgerian, Sameer El-Rifai, Reilly Gillen, Brittany M. Mazzi, Angelina Olsen, Tristan D. O’Regan, Jenny A. Ott, Victoria Y. Tomaszewski

Harriman: Adetayo O. Adekunle, Alexis M. Beaner, Patricia C. Crawford, Austin MacNamara, Jessica R. Rivera, Cindy Zapata

Highland Mills: Kailey M. Gavin, Ruel L. Huffstead Jr., Justin C. Lappin, Kira J. Pedicini, Jaimie M. White

Howells: Daniel P. DoBridge

Huguenot: Jillian M. Shearer, Nicholas A. Vermeulen

Maybrook: Jacob D. Benoist, Sabrina M. Edwards, Erin M. Feeney, Sebastian Langa, Brandon Padilla, Jeryl J. Tollerson

Middletown: Zachary S. Abraham, Alia D. Ali, Patrick E. Angerame, Victor M. Aquino, Danielle N. Armesto, Anthony M. Arredondo, Jennifer Balbuena, Jasmine G. Cancel, Guytano G. Carillo Lockwood, Krystal M. Carrasquillo, Jasmine Carrillo, Katelynn A. Catedral, Hannah C. Cerezo, John M. Chiriguaya, Domingo S. Christian, III, Kayla Cioffi, Valerie A. Coronado, Anna S. Crane, Christina R. Crump, Steve Cuevas Dominguez, Audett M. Dawson, Joseph S. DeGennaro, Alyssa C. Delgado, Karyl W. Easton Jr., Faustina Elia, Yasmeen A. Elrefaei, Andrew Fox, Melanie J. Gamboa, Arely Garrido, Marlaina A. Glickman, Pamela A. Gonzalez, Jack Grabowski, Cameron K. Green, Aidan Z. Hackman, Christian J. Harris, Angelica T. Holder, Jenna Holt, Caleb L. Howard, Ivan Huerta, Gabriela Huertero, Cheyenne K. Jackson, Jillian R. Kelly, Olubunmi O. Kumapayi, Dana M. Lee, Thomas R. Leo, Bojian Li, Natalia I. Matos, Luis Meza Ramirez, Ethan J. Miller, Zaire S. Mincey, Christian S. Morgan, Aiden Okeefe, Todd A. Olavarria York, Veida C. Ortiz, Pedro J. Perez, Adriana M. Pratti, Nicholas Puglisi, Salvador S. Quiles, Luis A. Ramirez, Nevaeh A. Ramirez, Samantha Ramos, Alyssa Reynolds, Giacomo J. Ruckdeschel, Karyme Salcedo, Dulce L. Sanon, Samantha P. Savaglio, Shanae C. Scott, Gerardo Siena, Michael C. Slapp, Kyle Smith, Stephanie Stephens, Rhiannon E. Tierney, Samantha K. Torres, Bernadette E. Tymczyszyn, Irzana Usic, Sara M. Westphal, Ilia E. Williams, Fatimatul Zahra, Marilyn S. Zhunio Andon

Monroe: Jade J. Andrew, Olivia J. Assade, Mario D. Aviles, Devin Benavides, Jared R. Butler, Jacob A. Colon, Lissette A. Conklin, Clarissa K. Cruz, Brendan P. Cunniffe, Arun Dangal, Samantha L. Ferrari, Scott L. Glover, Dawn A. Grover, Lynsey Grover, David A. Hayes, Nazary J. Hernandez, Allyson M. Holguin-Vargas, Allison Y. Jimenez Rijo, Simcha Klein, Hannah R. Lugo, Brooke M. Quick Small, Daniel T. Quinones, Jasmine A. Rivera, Danielle E. Rizzuto, Natalia N. Romero, Brendan P. Simoskevich, Emily F. Smyth, Franky Soto Jr., Christine E. Staley, Samuel G. Turner, Joanna L. Wojtkielewicz

Montgomery: Lucca Dobson, Corinne E. Faulkner, Joshua T. Harrison, Caroline L. Madura, Cheryl M. McGuire, Kyle P. McLean, Justin D. Sergeant, Devin L. Stolz, Mercedes A. Wilson

New Hampton: Gabriela M. Bogran Palma, Rachel L. Conklin, Alayna G. Fuller, Nasiir M. Griffin Boyd, Jaiden M. Johnson, Kyle E. Killenberger, Mark M. Laaninen, Sabrina J. Lima, Rebecca Pierce, Dylan A. Raggio, Hunter T. Reymaniak, Jannah H. Uppal

New Windsor: Sara E. Agrinsoni, Ana T. Belmont, Cristina M. Benson, Jeremy A. Camacho, Enrique Cardoso-Najera, Vanessa M. Cheatham, Alondra M. Cruz-Delgado, Antoinette R. Davidson, Stephen A. Davis, Daphne De La Cruz, Brandley Delgado, Michael Feigel, Nicolas A. Galeas, Viviana A. Garcia, Jesse J. Herrera Jr., Oleksandra Iievleva, Alexis King, Sophia H. Laiso, Brandon L. Mcgirt, Owen A. Mctigue, Angela Mera, Ishmael Michel, Alicia F. Morse, Mai Nguyen, Natalie R. Norris, Anthony M. Petro, Derryn-Ryan Rodriguez, Sarpreet K. Singh, Vhia C. Sylvester, Jonathan F. Tineo, Kayla M. Vazquez, Xavier Zayyat

Newburgh: Teslie L. Andrade, Nicholas A. Barile Jr., Jack S. Bogdan, Edwina B. Bucci, David A. Castano Marin, Keila I. Castellanos, Donald Castillo, Tasheika L. Codrington, Annemarie R. Coleman, Jacob R. Connelly, Winnie M. Creary, Nathan G. Crennan, Alexa M. Crudele, Leonard Cuellar, Kyle A. Detoro, Robert W. Dickman, Denzel J. Discua, Luis E. Discua Martinez, Lela A. Donaldson, Katelyn M. Fabrizio, Anthony Giorgianni, Jodean Graham, Chris Hayden, Will P. Heintzman, Jessica M. Hernandez, Loiy Herzallah, Ms. Jaylin D. Hillard, Kristin P. Hruscik, Jillian B. Jude, Isabella L. Kavallaris, Ainsley S. Llivichuzhca, Stacey S. Luna, Alayna P. Mahon, Aneshka Martinez, Elia J. Martinez-Lopez, Zachary Mitchell, Asucena Moreno, Lindsey N. Navarro, Djean A. Nikitov De Poi, Tiffany Nissing, Devin R. O’Leary, Katelyn M. Pastena, Kevin Portillo, Marleny M. Portillo, Jasmine Ramirez, Roberto A. Reade, Karla Reyes, Jailene S. Rivera, Cristian S. Rodriguez, Scott Sablan, Bryan A. Sanchez, Christopher Sandoval, Anna E. Schorno, Aiden M. Skakel, Aizia R. Smith, Nathan N. Teall, Ashley A. Vanhouten, Jacquelyn N. Vargetto, Holly J. Wetzel, Alexis Young, Amy N. Zhunio

Otisville: Alison M. Braun, Jack W. Golden, Chang Hong He, Logan M. Heilfurth, Kaitlyn Schofield, Shannon Seymour, Calliope E. Spiliotis, Peter G. Warnick

Pine Bush: Mara R. Buttari, Michael S. D’Alessandro, Kaitlyn R. Flannery, Cheyenne N. Kane, Heather L. Kelly, Stephanie A. Lane, Viviana Marin, Jennifer L. Reitano, Stephanie M. Rhoades, Branden J. Rivera

Pine Island: Gregory W. Sachno

Port Jervis: Regina M. Creegan, Eric A. Delarede, Ninasimone A. Graves, Elizabeth K. Gregory, Raylynn J. Hicks, Sarah E. Hoffman, Marissa J. Irizarry, Alyssa Jury, Meghan K. Migliore, Erika J. Miller, Samantha L. Morejon, Theodore Petrides Jr, Marissa Taliercio, Lydia V. Taylor, Brianne M. Wilson, Joseph M. Zampino

Rock Tavern: Angelo J. Feola, Conor Rigoli, Toni L. Tudor

Salisbury Mills: Jahkima Davis

Slate Hill: Victoria S. Abruzzese, Nino Natroshvili, Mychal S. Petti, Logan E. Pitt

Sparrow Bush: Kristen Conklin, Maeve Ferrara, Tammy L. Manning, Kaitlyn A. Yennie

Sugar Loaf: Chloe M. Jamieson

Unionville: Timothy L. Broderick, Stephen Reiver, David M. Wilkinson

Walden: Ethan A. Bown, John F. Dolan, Alexander Gil, Emma A. Kolinsky, Lauren Lacy, Colin P. McNeely, Cindy Rivera, Krista Ruisi, Chase M. Toth, Haebin Yoo

Warwick: Ava L. Al-Sawah, Sara Baxer, Nicholas Caban, Franklin C. Cervone Richards, Jennifer Flood, Maxwell T. Hranitz, Nicholas B. Jackson, Doreen M. Kirschke, Patrick R. Lien, Hannah D. Machingo, Griffin McCarthy, Benjamin M. McFarland, Amanda M. Miller, Caitlin Montgomery, Nicole Y. Murroni, Sarah E. Myruski, Amelia L. Pizza, Victoria R. Ruffo, Nathalia M. Santana Hidalgo, Emma I. Schuller, Lauren H. Scott, Brianna L. Turk, Angela K. Vogt, Kristina M. Vulichs

Washingtonville: Chelsea Arthur, Jonathan G. Bowes, Carrie M. Callahan, Andrea K. Neporanny, Christopher A. Palmer, Elena G. Quiles, Alexandra B. Rosario, Nolan J. Sheeran, Emily M. Stebbins, Daisy A. Wist

West Point: Jakob A. Baumgartner

Westbrookville: Adrianna A. Eddy, Lorelei J. Clark

Westtown: Laurie Atiste, Frances N. Bonfiglio, Rosemarie R. McCarey, Liam J. McClinsey, Meaghan E. Ryan, Karen M. Telgheder Fogarty, Gabriella Udasco

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