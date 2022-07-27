Honor Roll: Chester Academy Middle School 4th Quarter

High Honor Roll Grade 6
Justin Clark
Nicholas Keegan
Hailey Matos
Braelyn Melay
Miroslav M. Rusich
Connor Wood
High Honor Roll Grade 7
Taylor Acocella
Areli Aguilar Torres
Ryan Byrne
Lyric Choate
Aiden Delo
Jake D’Onofrio
Emma Duran
Aidan Francisco
Reggie Go
Valeria Gonzalez
Kenneth Green
Seungha Hong
An Le
Aisha Mahmood-Ul-Haq
Daniel Maushardt
Adelia Merkibaeva
Makenzie Motz
Ethan C. Nicholas
Oluomachi Adaoma Nwakanma
Melissa Oropeza
Iman Saeed
Alexander Taggart
Liliana Vivar
High Honor Roll Grade 8
Zoe Arnett
Brooke Battiato
Chloe R. Brown
Tahlia Campbell
Camryn Chaluisan
Ocean Chen
Ethan Cox
Miley Daza-Hernandez
Lauren DeVico
Aiva Diaz
Austin Doughty
Idia Enoma
Brayan Flores
Daniel Gonzalez
Lauren Higgins
Eric Kharchenko
Cassie Lebrun
Yamilet A Lopez-Cortez
Alexander Mendola
James Musco
Zia Aerin Ohene
Jayden Ortiz
Juan Carlos Perez Santiago
Shayne Rivera
Brandan Shin
Sophia Stanley
Honor Roll Grade 7
Collins Brandon
Curtin Liam
Garcia Elizabeth
Gavilanez Gabriella
Riale LuAnn
Honor Roll Grade 8
Abbate Giacomo
Momanyi Elvin