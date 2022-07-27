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Honor Roll: Chester Academy Middle School 4th Quarter

Chester. About 60 students made Honor Roll in the fourth quarter of 2022.

Chester /
| 27 Jul 2022 | 10:08
    Honor Roll: Chester Academy Middle School 4th Quarter

High Honor Roll Grade 6

Justin Clark

Nicholas Keegan

Hailey Matos

Braelyn Melay

Miroslav M. Rusich

Connor Wood

High Honor Roll Grade 7

Taylor Acocella

Areli Aguilar Torres

Ryan Byrne

Lyric Choate

Aiden Delo

Jake D’Onofrio

Emma Duran

Aidan Francisco

Reggie Go

Valeria Gonzalez

Kenneth Green

Seungha Hong

An Le

Aisha Mahmood-Ul-Haq

Daniel Maushardt

Adelia Merkibaeva

Makenzie Motz

Ethan C. Nicholas

Oluomachi Adaoma Nwakanma

Melissa Oropeza

Iman Saeed

Alexander Taggart

Liliana Vivar

High Honor Roll Grade 8

Zoe Arnett

Brooke Battiato

Chloe R. Brown

Tahlia Campbell

Camryn Chaluisan

Ocean Chen

Ethan Cox

Miley Daza-Hernandez

Lauren DeVico

Aiva Diaz

Austin Doughty

Idia Enoma

Brayan Flores

Daniel Gonzalez

Lauren Higgins

Eric Kharchenko

Cassie Lebrun

Yamilet A Lopez-Cortez

Alexander Mendola

James Musco

Zia Aerin Ohene

Jayden Ortiz

Juan Carlos Perez Santiago

Shayne Rivera

Brandan Shin

Sophia Stanley

Honor Roll Grade 7

Collins Brandon

Curtin Liam

Garcia Elizabeth

Gavilanez Gabriella

Riale LuAnn

Honor Roll Grade 8

Abbate Giacomo

Momanyi Elvin