Guide: Orange County Farmers Markets

Florida Farmers Market

Location: Rt. 94 & 17 A, Florida, NY

Hours: Tuesdays, 10 a.m.-4 p.m., through October

Goshen Farmers Market

Location: Orange County Government Center, 255 Main St., Goshen, NY

Hours: Fridays, 9 a.m.-3 p.m., until November 27

Middletown Farmers Market

Location: Erie Way Park, 1-31 Union St., Middletown, NY

Hours: Saturdays 8 a.m.-1 p.m., until October 18

Tuxedo Farmers Market

Location: 240 Route 17 at the Tuxedo Train Station, Tuxedo, NY

Hours: Saturdays, 9 a.m.-2 p.m., now through October

Village of Monroe Farmer’s Market

Location: Commuter Parking Lot off Mill Pond Pkwy in Monroe, NY

Hours: Sundays, 9 a.m.-1p.m., now through October

Warwick Indoor Farmers Market

Location: 115 Liberty Corners Rd., Pine Island, NY

Hours: Sundays, 10 a.m.-2p.m., year-round.

Warwick Valley Farmers Market

Location: Bank and South Streets in Warwick, NY

Hours: Sundays, 9 a.m.-2 p.m., until November 22

West Point/Town of Highlands Farmers Market

Location: 346 Main St., Highland Falls, NY. In the lot across from Sacred Heart Church.

Hours: Sundays, 9 a.m.-1 p.m., until November 1

Port Jervis Farmers Market

Location: Farmers Market Square at the corner of Hammond and Pike Streets in Port Jervis, NY

Hours: Saturdays, 10 a.m-1 p.m., through October