Elizabeth Lobb, 89 passed away on March 8, 2026.
Born in Branchville, N.J., Elizabeth Ramsey married Robert P. Lobb of Washingtonville, N.Y.
She is preceded in death by Robert P. Lobb husband, her parents and her brothers and sister.
She was survived by children Robert C. Lobb, Kathleen M. Lobb and sister Sonya Frey. Grandchildren Ryan Haber, Dayna Haber , Sarah Moore, Devin Frey and great grandchildren Cayman Haber and Iliana Moore.
Elizabeth loved doing crafts, going shopping, working outside in the gardens and helping friends.
She worked at Arden Hill Hospital where she retired from.
She was a Member of BPW and First Presbyterian Church of Goshen.
Elizabeth will be buried next to Robert, her husband at Orange County Veterans Cemetery.