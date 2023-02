Goshen. Honor Roll awardees announced

Goshen High School Principal Nicholas Pantaleone recently announced honor roll students for the second quarter of the 2022-2023 school year.

Grade Nine

Ivanka Aldana, Briana Alfieri, Aaron Archer, Elizabeth Archer, Emma Augelli, Abhiram Bagam, Hannah Barhorst, Matthew Barnable, Isabel Barnhorst, Kaitlyn Baumgardt, Rogelio Bautista, Benjamin Bockman, Colby Bridges, Kylie Bryant, Ava Carroll, Angelina Celio, Mary Ellen Collins, Sean Connell, Kylah Demers Ballard, Jacob Duzdevich, Maryam Elbanna, Valentina Fini, Ryan Fitzpatrick, Dalton Fortugno Harris, Sydney Frazier, Ethan Gacheny, Kylie Gallo, Jean Gautier, Ariana Gazzola, Mehri Ghezel Ayagh, Drew Gilbert, Ryann Gomulka, Matthew Gonzalez, Daniel Govoruha, Eli Greico, Ethan Greico, Chloe Griffin, Ava Grimaldi, Christopher Gurda, Jillian Healy, Nathan Hulse, Kelsey Jennings, James Kelly, Stephen Kovacs, Camryn Krauss, Stephen Kwong, Jillian Kyrou, Catherine Langan, Jackson LaViano, Yujin Li, Daniel Lorenc, Briana Mahoney, Nik Marku, Karissa Mason, Kailynn Minogue, Maya Mistry, Mary Ann Mitchell, Brandon Moreno, Chloe Mosquera, Mary Mott, Meghan Mulligan, Alma Nangoi, Alexander Nelson, Jr., Mia Nieves, Danielle O’Connell, Nicholas Obligado, Isabella Ok, Elysia Oliveras, Michael Pagliocca, Danna Palma, Michael Papa, Timothy Papa, Anee Patel, Tony Paulino, Oriah Perales, Gianna Peters, Maximilian Pogon, Fidelia Popik, Jillian Pucci, Aaron Pun, Lara Quilatan, Brayden Ramos, Paige Raquet, George Reardon, Adelena Rodriguez, Jay Rodriguez, Mateo Rodriguez, Alexa Rosario, Gabriella Saito, Melanie Sanchez, Joseline Sandoval, Avrie Scott, Nicholas Selbo, Carly Seligman, Aliyah Smirnova, Ava Smith, Kaylee Smith, Keegan Smith, Melinda Soler, Abigail Stock, Dhilan Tawil, Ethan Tetzlaff, Sean Thomas, Zadan Thomas, Ella Tracy, Janelle Turner, Elizabeth Ukejianya, Evan Weeden, Charlotte Welsh, Logan Willems, and Francesca Zuccaro

Grade 10

Kailynn Ahearn, Kaitlyn Albanese, Manuel Almanzar, Mia Antolino, Yawer Awais, Preslei Bakker, Allison Barbrack, Madison Bertuccio, Mackenzie Brady, Lefa Brown, Tristan Brown, Declan Burns, Jefferson Calle Carchi, Joel Carrillo, Mackenzie Cipriani, Bailey Claphan, Tanner Conklin, Fiona Corrigan, Isabella Crispino, Sabrina Diaz, Henry Dong, Meghan Doody, Emily Dowling, Emma Duffy, Ryan Edgar, Rylee Ferrara, Giada Fidanza, Kiran Foster, Guntaas Gahra, Jacqueline Garcia, Ella Gardner, Olivia Gawronski, Yamen Ghaly, Gurkirat Ghotra, Alexia Gonsalez, Alexander Greene, Abigail Jordon, Katie Kelly, Richard Kennedy, Samuel Kim, Ella Klugman, Noah Klugman, Sophie Kunis, Carolina LaCosta, Kiera Loftus, Andrea Luna Mendez, Annalisa Medenard Miller, Aiden Meyers, Evan Michalski, Hope Miller, Isabella Nicholson, Emily Nunez, Giuliana Obligado, Eric Orzell, Israel Pacheco, Jr, Anthoula Pavlidis, Ethan Pawliczak, Madeline Pearlman, Michael Perrillo Soderblom, Savanna Pogoda Martinez, Eryn Primus, Gwen Pucciarelli, Riley Quattrini, Larissa Ramos, Pavan Rampam, Aubrey Rampulla, Dylan Randazzo, Gabrielle Rivera, Emma Rodriguez, Molly Rogers, Michael Ryan, Madison Salte, Christofer Sanchez Daza, Andrew Santilli, Valentina Santoro, Eric Schmidt, Ryan Schramm, Matthew Schroeter, Seamus Smith, Madeline Thompson, Aiden Thornell, Noor Uppal, Benicio Vanichpong Barbosa, Stefany Vidals Hernandez, Hunter Villarreal, and Nera Weinstein

Grade 11

Roxanne Aclin, Kaitlyn Allen, Ryan Andryuk, Ahmed Arif, Sabrina Arroyo, Julia Barba, Jiovanna Basso, Matthew Batista, Talan Bednar, Charles Bende, Vaughn Blough, Eric Bunzey, Nicasandra Chan, Rohan Chhabra, Allison Colgan, Abigail Collins, James Corino, Jacob Cortes, Ella Deluca, Nathanial Dershem, Aidan Diglio, Ava DiGrandi, Veronica Donohue, Dylin Duggan, Charlize Dupper, Peter Emile, Eric Faith, Amanda Fernandez, Jasmine Fernandez, Sophia Gannon, Joaquin Garcia, Nicholas Gati, Kia Ghezel Ayagh, Logan Gilbert, Judah Gordon, Timothy Hartley, Riley Horn, Michael Hulse, Lizaida Irizarry, Axel Jackson, Abigail Karpeh, Humna Khan, Yasir Khan, Kyle Kubik, Mario Lam, Paul Lamparillo, Michael Lombardi, Clarissa Losgar, Taylor Lynch, Clare Maccagnan, Maria Malaver Gonzalez, Louis Mancuso, III, Olivia Martin, Alex Massa, Landry Masters, Jack Meek, Julia Memmelaar, Grant Moore, Katherine Nguyen, Lily Noteboom, Allison O’Donnell, Jacob Perales, Declan Pettus, Joshua Phillips, Derek Pogoda Tovar, Vasiliki Protopsaltis, Alexander Ramos, Alexander Ramos, Katherine Ramos Trinidad, Alexia Rattray, Kylie Rodrigues, Hayley Rubiera, Isabella Santoro, Nicholas Santoro, Devshi Saxena, Delaney Schlechtweg, Daniel Seo, Brooke Shaeffer, Anaya Singh, Katelyn Smyth, Christian Soberal, Norah Staunton, Zeki Tawil, Thomas Tedeschi, Reilley Tondini, Kyle Torrado, Alana Torres, Gabriella Ukejianya, Kulsoom Uppal, Luke Vaccaro, Isabella Venezian, and Daniel Weeden

Grade 12

Jack Adamec, Melisa Aguilar, Colin Ahearn, Gabriella Alfieri, Madison Allan, Andrea Amaro, Peyton Andryshak, Daniea Austin, Dylan Ayala, Caleb Ayau, Jason Barnes, Bryce Bayack, Jackson Brady, Gabriela Brito Najera, Camryn Capozzi, Joseph Carmona, Lauren Carroll, Catherine Sirena Casagrande, Jake Cathrall, Kayli Cintron, Brandon Ciruzzi, Adrianna Citriniti, Owen Clark, Mia Colangelo, Matthew Corrigan II, John Xavier DeFoor, Michael DeRosa, Jolina Dong, Valeria Espinosa, Michael Fitzpatrick, Stephanie Fixsen, Brendan Flynn, Hannah Fruhling, Liam Fuentes, Emma Gacheny, George Gacheny, Camila Galeno Balbuena, Gianna Gallo, Olivia Gatto, Halle Glasgow, Andreina Guevara, Michelle Gukhman, Devin Guzman, Haylen Guzman, Lea Hludzinski, Conner Ingber, Lindsay Keane, Chaudhry Khan, Julianne Kirk, Marc Konis, Alexa Kriney, Amanda Krocian, Kyla Kropp, Tyler Kropp, Oakkar Kyaw, Zoe Kyrou, Peyton LaBar, Joseph LaBarbera, Ariel LaSalle, Makayla Lewis, Adam Lienemann, Catherine Lienemann, Seth Longo, Brianna Lopez, Ana Loter, Anastasia Manouvelos, Lexi Marks, Francis McGuinness, Hannah McKenna, Angel Melendez Nunez, Amanda Melley, Abigail Meyer, Hailey Meyers, Luke Michalski, James Millett, Hasher Mir, Margaret Mullens, Ella O’Brien Bruno, Jorge Pabon, Cora Pahucki, Emily Palau, Misha Patel, Kiara Paulino, Nyla Pinnock, Bryan Pinos, Tharius Proby, Naima Puertas, Trinity Pun, Eesha Ramanathan, Jaiden Ramirez, Alexa Raquet, Faeryn Reilly, Quentin Riley, Damaris Rodriguez, Javier Rodriguez, Breanna Ross, Jaidyn Rutling, Emma Ryan, Chloe Saltzberg, Derek Schaaff, Isabel Seligman, Kate Sherlock, Tanvir Singh, Dominick Siracusa, Shanna Siracusa, Tierney Smith, Melissa Soler, Meaghan Stickley, Emily Svede, Benjamin Thurtle, Brooke Torres, Alexandra Travell, Joseph Trimarchi, Christopher VanHaaster, Aliana Vanichpong Barbosa, Alexis Verdin Balcazar, Lauren Vitale, Jayda White, Jayden White, Christopher Whitney, Jenna Williams, Sarah Williams, Serena Yeddu, Isabella Yorro, Michael Young, and Kyleigh Zanetti