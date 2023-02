Goshen. High School Merit Roll awardees

Goshen High School Principal Nicholas Pantaleone recently announced Merit Roll honorees for the second quarter of the 2022-2023 school year.

Grade nine

Grace Allan, Bri’elle Aumoithe, Deily Barahona Jacinto, Henzi Bonilla, Julianna Bonito, Dylan Brady, Jasenia Caballero, Aiden Capozzi, William Castellane, Mareli Chocoj Cu, Nolan Cookingham, Isabella Corcoran, Ezra DeFoor, Gabriela DiCostanzo, Christopher DiLapi, Jovani Duzdevich, Reese Fardella, Joseph Gatto, III, Jake Giordano, Sophia Gowans, Olivia Helbeck, Kimberly Hernandez, Abigail Horan, Aiden Jacob, AnnBelle Jose, Nicole Keegan, Ava Lane, Brian Loftus, Laila Logan, Luna Loyd, Nicholas Mancuso, Emilee Martinez, Julianna Meyer, Alyson Morrow, Grant Musson, William O’Hara, Robert Otruba, Andrew Panizzi, Paola Perez Figueroa, Sebastian Pogon, Angelic Roca, Emma Rodriguez, Yahia Saleh, William Salerno, Saramina Sepulveda, Emma Shurter, Ryan Svede, Abigail Thomas, Adam Valens, Lance Valens, Brielle Wilkin, Scarlett Winkler and Braiden Zayas

Grade 10

Evelyn Aguilar, Sophia Appello, Kayla Blough, Araceli Brito Najera, Briana Carbone, Anthony Carr, Liam Clark, John Corvino, Nicholas Cummings, Antonina Cusumano, Karley Davila, Matthew Douglas, Jamila Fierros, Lucia Fini, Cole Florio, Angelina Fundaro, Mia Garcia, Saul Garcia, Jr., Julia Griffin, Jafar Hayes, Jackelyn Hernandez Sandoval, Jessica Herrera, John Higgins, Sarayel Jean Baptiste, Lucerena Jimenes Luna, Mariana Jimenes Luna, Kaydian Kerr, Domynick Lane, Kelsey Layman, Ruth Martinez, Amelie McDonnell, Mark McKenna, Claire Monti, Karol Moya, Eamonn Mulleady, Nasir Murray, Isabella Ortiz, Katie Palau, Alexander Piasecki, Olivia Pogon, Dominick Prinzevalli, Vincenzo Pupo, Andry Rax Cu, Jacqueline Rettberg, Mia Reynoso, Crisbelle Rosario, Jake Sacco, Hailey Sanchez, Sabine Sanchezcastellanos, Juan Santos, Isabella Scanlon, Zacarias Schaller, David Schmitt, Robert Schmitt, Connor Sedore, Logan Sinnott, Morgan Taylor, McKenna Walsh, Kaeleb Webers and James Young

Grade 11

Damaris Aguirre, Samantha Alejo, Carlos Alicea, Ashley Allwood, Alma Baez, Kobe Bartlett, Michael Bonito, Owen Breheny, Franz Brendle, Gianna Catalano, Jaiden Chan, Tyson Clark, Elijah Decembre, Yoelis DeLaCruz, Payton Deluca, Ilana Diaz, Zudai Diaz, Jayden Fernandez, Alexander Florentino, Emma Flynn, Andrew Foley, Cameron Frawley, Michael Gallo, Melany Garrido, Braeden Gelletich, Isis Graham, Gabriela Hernandez Martinez, Aina Jacob, Daniel LaBush, Christopher Leva, Rose Lizardo, Andrew Losgar, Kaitlin Maag, Molly Mahoney, Raul Marin, Arianna Martin, Elizabeth Martinez, Garrett McGovern, Max Moreno, Jacob Morino, Priscilla Nedorost Mercado, Vincent O’Hara, Destiny Pierre, Thomas Quinones, Barry Ramirez, Jr., Gianna Ratuis, Bryce Rodriguez, Samreen Saleel, Xavier Sampayo, Aiyanna Saunders, Jared Seecharran, Jonathan Tetzlaff, Alexandra Torres, Allison Torres, Amelia Walsh, Amber Wanzer, Yovardy Xal Ba, Jack Yegelwell and Suri Zamora

Grade 12

Ava Grace Adcock, Luke Albanese, Angel Antunez Juana, Hamza Arif, Jacob Batista, Chayse Clarke Martin, Nicholas DeBellis, Michelle Ellison, Michael James Flores, Giulio Gallo, Sania Ghotra, Chase Gossman, Tylor Griffin, Leangie Jimenez, Angelina Jones, Zoe Jones, Lauren Kennedy, Connor Krauss, Taylor Kunis, Alissa Litvinoff, Jack Moran, Grace Patel, Ryan Patel, Gracie Paulino, Evan Pavlik, Emily Petrovics, Bradyn Primus, Melissa Prince, Solimar Rodriguez, Lukas Rogers, Rebecca Rubin, Gianna Sauray, Sabrina Valenzuela, Arlet Vidals Hernandez, Luke Winkler and Jacob Wojciechowski