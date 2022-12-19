Goshen High School Honor Roll

Merit Roll
Grade: 9
Nayma Ac Flores, Bri’elle Aumoithe, Deily Barahona Jacinto, Henzi Bonilla, Dylan Brady, Vincent Brescia,
Colby Bridges, Jasenia Caballero, Aiden Capozzi, Nolan Cookingham, Isabella Corcoran, Jacob Corino, Ezra
DeFoor, Kylah Demers Ballard, Gabriela DiCostanzo, Kieran Doody, Reese Fardella, Izabella Felix, Ariana
Gazzola, Jake Giordano, Ryann Gomulka, Sophia Gowans, Olivia Helbeck, Abigail Horan, Aiden Jacob,
Kelsey Jennings, AnnBelle Jose, Nicole Keegan, Ava Lane, Laila Logan, Luna Loyd, Emely Mancilla
Hernandez, Nicholas Mancuso, Juan Marin, Clover Martin, Maya Mistry, Alyson Morrow, Elianna Muslim,
Grant Musson, Alexander Nelson, Jr., Julian Nieves, Robert Otruba, Tony Paulino, Paola Perez Figueroa,
Irisophia Ramos, George Reardon, Angelic Roca, Christopher Rubiera, William Salerno, Samuel Salte,
Melanie Sanchez, Saramina Sepulveda, Ava Smith, Luca Sorice, Abigail Thomas, Adam Valens, Lance
Valens, John Valerio, Matthew Vaughan, Brielle Wilkin, Scarlett Winkler
Grade: 10
Evelyn Aguilar, Allison Barbrack, Jaden Berkley, Kayla Blough, Alexander Cione, John Corvino, Joseph
Costello, Antonina Cusumano, Sean DeBellis, Jasmin Fierros, Alexandra Fife, Lucia Fini, Halle Firman, David
Forman, Ella Gallo, Mia Garcia, Ella Gardner, Julia Griffin, Nicholas Gue, John Higgins, Mariana Jimenes
Luna, Abigail Karpeh, Cole Kendrick, Samuel Kim, Anthony Kovacs, Domynick Lane, Kiyala LaSalle, Kelsey
Layman, Kiera Loftus, Vincent Maviglia, Jr., Mark McKenna, Annalisa Medenard Miller, Hope Miller, Cooper
Mills, Karol Moya, Eamonn Mulleady, Manuel Munoz, Nasir Murray, Israel Pacheco, Jr, Katie Palau, Eryn
Primus, Sofia Puertas, Vincenzo Pupo, Aubrey Rampulla, Morgan Rich, Emma Rodriguez, Crisbelle Rosario,
Christopher Rosso, Madison Salte, Hailey Sanchez, Christofer Sanchez Daza, Sabine Sanchezcastellanos,
Juan Santos, Isabella Scanlon, Zacarias Schaller, Eric Schmidt, David Schmitt, Robert Schmitt, Connor
Sedore, Seamus Smith, Morgan Taylor, Stefany Vidals Hernandez, McKenna Walsh
Grade: 11
Damaris Aguirre, Samantha Alejo, Carlos Alicea, Ashley Allwood, Talan Bednar, Jaden Bisono, Franz
Brendle, Gianna Catalano, Ella Deluca, Payton Deluca, Ilana Diaz, Zudai Diaz, Samaiya Duvivier, Sandra
Estrada Reyes, Jayden Fernandez, Alexander Florentino, Emma Flynn, Andrew Foley, Michael Gallo, Melany
Garrido, Braeden Gelletich, Isis Graham, Mason Hernandez, Riley Hernandez, Gabriela
Hernandez Martinez, Fernando Hidalgo, Paul Lamparillo, Christopher Leva, Andrew Losgar, Liam Lynch,
Kaitlin Maag, Louis Mancuso, III, Raul Marin, Arianna Martin, Jax Masri, Alex Massa, Garrett McGovern,
Jackson Mitterbauer, Naviela Monahan, Max Moreno, Cali Morgano, Anthony Morrow, Priscilla
Nedorost Mercado, Gabriella Paroline, Declan Pettus, Joshua Phillips, Thomas Quinones, Gianna Ratuis,
Ryan Rodriguez, Hayley Rubiera, Isabella Santoro, Camilla Santos, Alexandra Torres, Allison Torres,
Sabrina Velez, Victoria Vo, Jaedden Waldo, Amelia Walsh, Jack Yegelwell, Jackson Yerkes, Suri Zamora
Grade: 12
Ciara Aldave, Angel Antunez Juana, Hamza Arif, Jacob Batista, Declan Bernhardt, Gabriela Brito Najera,
Joseph Carmona, Catherine Sirena Casagrande, Kayli Cintron, Chayse Clarke Martin, Kimberlee Cubillo
Clase, Joseph Dolan, Emma Gacheny, George Gacheny, Camila Galeno Balbuena, Sania Ghotra, Tylor
Griffin, Andreina Guevara, Emma Helgeson, Leangie Jimenez, Zoe Jones, Dante Joseph, Lauren Kennedy,
Marc Konis, Jon Korca, Tyler Kropp, Taylor Kunis, Joseph LaBarbera, Ariel LaSalle, Alissa Litvinoff, Charissa
Logan, Carl LoGiudice, Anastasia Manouvelos, Ryan Patel, Gracie Paulino, Evan Pavlik, Gregory Reese,
Jerick Rosario, Jazmine Santos, Gianna Sauray, Kimora Shand, Aidan Shapiro, Sarah Shiwsanker, Evalise
Soberal, Adriano Soriano Alvarez, Christopher VanHaaster, Yzabella Velazquez, Arlet Vidals Hernandez,
Sarah Williams, Luke Winkler, Jacob Wojciechowski, Isabella Yorro
Honor Roll
Ivanka Aldana, Briana Alfieri, Grace Allan, Aaron Archer, Elizabeth Archer, Emma Augelli, Abhiram Bagam,
Hannah Barhorst, Matthew Barnable, Isabel Barnhorst, Kaitlyn Baumgardt, Rogelio Bautista, Benjamin
Bockman, Julianna Bonito, Kylie Bryant, Ava Carroll, William Castellane, Angelina Celio, Mary Ellen Collins,
Sean Connell, Christopher DiLapi, Jacob Duzdevich, Jovani Duzdevich, Maryam Elbanna, Omy Figueroa
Rodriguez, Valentina Fini, Ryan Fitzpatrick, Dalton Fortugno Harris, Sydney Frazier, Ethan Gacheny, Kylie
Gallo, Joseph Gatto, III, Jean Gautier, Mehri Ghezel Ayagh, Drew Gilbert, Matthew Gonzalez, Daniel
Govoruha, Eli Greico, Ethan Greico, Chloe Griffin, Ava Grimaldi, Christopher Gurda, Jillian Healy, Nathan
Hulse, James Kelly, Stephen Kovacs, Camryn Krauss, Stephen Kwong, Jillian Kyrou, Catherine Langan,
Jackson LaViano, Yujin Li, Brian Loftus, Daniel Lorenc, Briana Mahoney, Emilee Martinez, Karissa Mason,
Kailynn Minogue, Mary Ann Mitchell, Brandon Moreno, Chloe Mosquera, Mary Mott, Meghan Mulligan, Alma
Nangoi, Mia Nieves, Danielle O’Connell, William O’Hara, Nicholas Obligado, Isabella Ok, Elysia Oliveras,
Michael Pagliocca, Danna Palma, Andrew Panizzi, Michael Papa, Timothy Papa, Marco Papagni, Anee
Patel, Gabriel Pepe, Oriah Perales, Gianna Peters, Maximilian Pogon, Sebastian Pogon, Fidelia Popik, Jillian
Pucci, Aaron Pun, Lara Quilatan, Brayden Ramos, Paige Raquet, Adelena Rodriguez, Emma Rodriguez, Jay
Rodriguez, Mateo Rodriguez, Alexa Rosario, Gabriella Saito, Yahia Saleh, Joseline Sandoval, Evan Sawyer,
Avrie Scott, Nicholas Selbo, Carly Seligman, Aliyah Smirnova, Kaylee Smith, Keegan Smith, Melinda Soler,
Abigail Stock, Ryan Svede, Dhilan Tawil, Ethan Tetzlaff, Sean Thomas, Zadan Thomas, Ella Tracy, Janelle
Turner, Elizabeth Ukejianya, Anthony Valenza, Evan Weeden, Charlotte Welsh, Logan Willems, Braiden
Zayas, Sophia Zovko, Francesca Zuccaro
Kailynn Ahearn, Kaitlyn Albanese, Manuel Almanzar, Mia Antolino, Yawer Awais, Preslei Bakker, Madison
Bertuccio, Mackenzie Brady, Lefa Brown, Tristan Brown, Declan Burns, Jefferson Calle Carchi, Briana
Carbone, Anthony Carr, Joel Carrillo, Mackenzie Cipriani, Bailey Claphan, Liam Clark, Tanner Conklin, Fiona
Corrigan, Isabella Crispino, Nicholas Cummings, Karley Davila, Sabrina Diaz, Henry Dong, Meghan Doody,
Emily Dowling, Emma Duffy, Ryan Edgar, Rylee Ferrara, Giada Fidanza, Kiran Foster, Angelina Fundaro,
Guntaas Gahra, Jacqueline Garcia, Olivia Gawronski, Cammie George, Yamen Ghaly, Gurkirat Ghotra,
Alexia Gonsalez, Alexander Greene, Jackelyn Hernandez Sandoval, Jessica Herrera, Lucerena Jimenes
Luna, Abigail Jordon, Katie Kelly, Richard Kennedy, Kaydian Kerr, Ella Klugman, Noah Klugman, Sophie
Kunis, Carolina LaCosta, Naquan Lee, Andrea Luna Mendez, Ruth Martinez, Amelie McDonnell, Aiden
Meyers, Evan Michalski, Isabella Nicholson, Emily Nunez, Giuliana Obligado, Eric Orzell, Anthoula Pavlidis,
Ethan Pawliczak, Madeline Pearlman, Michael Perrillo Soderblom, Madison Pilios Gawrych, Savanna Pogoda
Martinez, Olivia Pogon, Gwen Pucciarelli, Riley Quattrini, Larissa Ramos, Pavan Rampam, Dylan Randazzo,
Jacqueline Rettberg, Gabrielle Rivera, Molly Rogers, Michael Ryan, Jake Sacco, Andrew Santilli, Valentina
Santoro, Ryan Schramm, Matthew Schroeter, Logan Sinnott, Madeline Thompson, Aiden Thornell, Noor
Uppal, Benicio Vanichpong Barbosa, Kaeleb Webers, Nera Weinstein, James Young
Roxanne Aclin, Kaitlyn Allen, Ryan Andryuk, Ahmed Arif, Sabrina Arroyo, Julia Barba, Jiovanna Basso,
Matthew Batista, Charles Bende, Vaughn Blough, Owen Breheny, Eric Bunzey, Jaiden Chan, Nicasandra
Chan, Rohan Chhabra, Tyson Clark, Maya Coello, Allison Colgan, Abigail Collins, James Corino, Jacob
Cortes, Elijah Decembre, Yoelis DeLaCruz, Nathanial Dershem, Aidan Diglio, Ava DiGrandi, Charles Distel,
III, Veronica Donohue, Dylin Duggan, Charlize Dupper, Peter Emile, Eric Faith, Amanda Fernandez, Jasmine
Fernandez, Sophia Gannon, Joaquin Garcia, Nicholas Gati, Kia Ghezel Ayagh, Logan Gilbert, Judah Gordon,
Timothy Hartley, Riley Horn, Michael Hulse, Lizaida Irizarry, Axel Jackson, Aina Jacob, Humna Khan, Yasir
Khan, Kyle Kubik, Daniel LaBush, Mario Lam, Michael Lombardi, Clarissa Losgar, Taylor Lynch, Clare
Maccagnan, Molly Mahoney, Maria Malaver Gonzalez, Olivia Martin, Elizabeth Martinez, Landry Masters,
Jack Meek, Julia Memmelaar, Grant Moore, Jacob Morino, Katherine Nguyen, Lily Noteboom, Allison
O’Donnell, Jacob Perales, Destiny Pierre, Derek Pogoda Tovar, Vasiliki Protopsaltis, Barry Ramirez, Jr.,
Alexander Ramos, Alexander Ramos, Katherine Ramos Trinidad, Alexia Rattray, Kylie Rodrigues, Bryce
Rodriguez, Samreen Saleel, Xavier Sampayo, Nicholas Santoro, Aiyanna Saunders , Devshi Saxena,
Delaney Schlechtweg, Jacob Scott, Jared Seecharran, Daniel Seo, Brooke Shaeffer, Anaya Singh, Samantha
Sleight, Katelyn Smyth, Christian Soberal, Andre Sorice, Reilly St. Lawrence, Norah Staunton, Zeki Tawil,
Thomas Tedeschi, Jonathan Tetzlaff, Reilley Tondini, Kyle Torrado, Alana Torres, Gabriella Ukejianya,
Kulsoom Uppal, Luke Vaccaro, Isabella Venezian, Daniel Weeden
Jack Adamec, Ava Grace Adcock, Melisa Aguilar, Colin Ahearn, Luke Albanese, Gabriella Alfieri, Madison
Allan, Andrea Amaro, Peyton Andryshak, Daniea Austin, Dylan Ayala, Caleb Ayau, Jason Barnes, Bryce
Bayack, Briana Bowden, Jackson Brady, Camryn Capozzi, Lauren Carroll, Jake Cathrall, Brandon Ciruzzi,
Adrianna Citriniti, Owen Clark, Mia Colangelo, Matthew Corrigan, II, Nicholas DeBellis, John Xavier DeFoor,
Michael DeRosa, Jolina Dong, Michelle Ellison, Michael Fitzpatrick, Stephanie Fixsen, Brendan Flynn,
Giuliana Fortuna, Hannah Fruhling, Liam Fuentes, Gianna Gallo, Olivia Gatto, Halle Glasgow, Michelle
Gukhman, Devin Guzman, Haylen Guzman, Lea Hludzinski, Mahum Imran, Conner Ingber, Angelina Jones,
Lindsay Keane, Chaudhry Khan, Julianne Kirk, Alexa Kriney, Amanda Krocian, Kyla Kropp, Oakkar Kyaw,
Zoe Kyrou, Peyton LaBar, Makayla Lewis, Adam Lienemann, Catherine Lienemann, Seth Longo, Brianna
Lopez, Ana Loter, Lexi Marks, Francis McGuinness, Hannah McKenna, Angel Melendez Nunez, Amanda
Melley, Jesus Mendez Lopez, Abigail Meyer, Hailey Meyers, Luke Michalski, James Millett, Hasher Mir, Jack
Moran, Margaret Mullens, Ella O’Brien Bruno, Jorge Pabon, Cora Pahucki, Emily Palau, Grace Patel, Misha
Patel, Kiara Paulino, Nyla Pinnock, Bryan Pinos, Bradyn Primus, Melissa Prince, Naima Puertas, Trinity Pun,
Eesha Ramanathan, Jaiden Ramirez, Alexa Raquet, Faeryn Reilly, Quentin Riley, Damaris Rodriguez, Javier
Rodriguez, Solimar Rodriguez, Breanna Ross, Rebecca Rubin, Jaidyn Rutling, Emma Ryan, Chloe Saltzberg,
Derek Schaaff, Isabel Seligman, Kate Sherlock, Tanvir Singh, Dominick Siracusa, Shanna Siracusa, Tierney
Smith, Melissa Soler, Meaghan Stickley, Emily Svede, Benjamin Thurtle, Brooke Torres, Alexandra Travell,
Joseph Trimarchi, Sabrina Valenzuela, Aliana Vanichpong Barbosa, Alexis Verdin Balcazar, Lauren Vitale,
Jayda White, Jayden White, Christopher Whitney, Jenna Williams, Serena Yeddu, Michael Young