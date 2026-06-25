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Port Jervis High School Class of 2026

| 25 Jun 2026 | 04:08
    Port Jervis High School Class of 2026

Joseph Michael Alvarez

Kaitlyn Marie Batzel

Olivia Rai Baumgardner

Camryn Beach

Jordyn A. Belice

Damien Pierce Benson

Antonio P. Berdecia

Sydney Charles Bhikarry

Ajaniah D.D. Bogle

Juliana Marie Bosko

Julia A. Bosque

Dulce L. Brock

Justin J. Brown

Peyton M. Brown

Delilah Jade Burbridge

Madison Helena Calvert

Eduardo Alejandro Cantos Carpio

Thomas G. Caputo

Isabela M. Carbonell

Allison Marie Carman

Gabrielle Lynn Cefalo

Angelo Dwayne Sommervold Cerezo

Benson Leo Cilius

Grace M. Cirulli

Skye-Lynne Mason Clark

Olivia Noel Coerts

Robert Leo Culleny Jr.

Trevor Cutler

Kamryn Lynn Dain

Tristan Dalmasi

Jate Robert Darnobid

Gia Marie DeFilippis

Malachi N. DeGroat

Zaiah Denis

Cali M. DeWitt

Madison M. Dobbs

James Joseph Dolan

Sarah Lynn Donahue

Kenna Raeann Dunning

Avari Lamont Elder

Jackson R. Eliason

Chris England, Jr.

Ronan J. Falce

Emma Grace Farr

Kassandra Lynn Ferrara

Lawson Harrison Finkle

Alyssa Diana Flores

Jeff Foley

Jaelyn Anastasia Fournier

Dylan Fox

Jinzel D. Fox

Sydney Esmerelda Garcia

Tokyo Estelle Nate Garnere

Michelle Emilie Gimena

Isabelle E. Gomez

Engel Jossiel Gomez Guerrero

Jonathan W. Gould, Jr.

Davonte R. Griffith

Noah Ryan Henion

Leilani Marie Heredia

Jaida A. Howell

Crystine Lauren Hurst

Momina Hussain

Miley Rose Hutchinson

Ryan F. Innella

Julian Ryan Jacob

Evan T. Jones

Kendra H. Jones

Thomas Kanoff

Charles Van Keffer III

Matthew R. Kibler

Kodie S. Kinney

Giovanni Knight

Shauna Lynn Kolstad

Sierra Marie Kolstad

William Robert Kranik

Anthony Michael Kulbaba, Jr.

Emily Kuras

Shanade Iyana Leak

Kamrynne Elizabeth Leicht

Ethan Michael Leinweber

Osh Wilhelm Licht

Carissa Michele Loffredo

Leilani Leanora Logan

Malik Davon Lyons

Syennah Marina Machado

Devin Z. Majors

Diamond L. Majors

Veronica Mann

Michaela M. Manning

Grant Markle

Liam Martini

Satori Charles Mazza

Brodie J. McDermott

Lucy McDermott

Janell Rose McDonnell

Jayden Lynn Melott

Kevin M. Mesnick, Jr.

Nereida Miller

Sienna N. Miller

Savannah Olivia Mioglionico

Abbey Rose Montalvo

Kayden Wayne Moore

Daniel Paul Morejon

Christian Morgan

Ember Miracle Morris

Destiny Ann Murphy

Diyanah Safeena Alana Mursalin

Divad Justin Myrie

Jaden M. Noel

Amelia Nyland

Joseph William Olenick

Cieanna Rae Oppelt

Alie Mari Perez

Ava Marie Petito

Ryan R. Platner Jr.

David Michael Polanco

Dylan Mark Pospisil

Madyson Marie Powell

Makaela Rose Predmore

Brandon Procak

Holden Archer Purcell

Imo H. Rice, Jr.

Aiden L. Rivera

Charlotte E. Rivera

Christian Angel Joel Rivera

Javin Nyzir Rivera

Tiana J. Rivera

Corey Rodriguez

Alissa Marie Roman

Emmanuel Luis Roman

Ava Jean Saint Louis

Adrien Gabriel Sanchez

Sebastian Atreyu Santana

Leah Schock

Hong-en Shi

Yara Hani Shihada

Brayden Louis Simonson

Stephanie Amber Smith

Emersyn Avery Sotelo

Valeria Tapia

Alexander John Teets

Melanie Tercero Hernández

Christopher Anthony Thomas

Payton Mae Thompson

Ayden Tyler Tiritilli

Linda Trujillo Castillo

Louis Christopher Tunno

Arnold L. Van Dunk, IV

Cody Adam Van Horn

Abigail Marie Van Orden

Kayden Scott Walker

Jelani N. Watley

Callahan Marsh Willard

Maria Krystina Williams

Jamir Joseph Wilson

Alexander M. Witkowski

Mason Wyatt Witkowski

Elias Nobel Wright

Kayleigh Ann Wright

Charlie Marie Wylie

Jeykin Kadir Yandun Davila

Antonii Yasinovskyy