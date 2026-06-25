Port Jervis High School Class of 2026

Joseph Michael Alvarez
Kaitlyn Marie Batzel
Olivia Rai Baumgardner
Camryn Beach
Jordyn A. Belice
Damien Pierce Benson
Antonio P. Berdecia
Sydney Charles Bhikarry
Ajaniah D.D. Bogle
Juliana Marie Bosko
Julia A. Bosque
Dulce L. Brock
Justin J. Brown
Peyton M. Brown
Delilah Jade Burbridge
Madison Helena Calvert
Eduardo Alejandro Cantos Carpio
Thomas G. Caputo
Isabela M. Carbonell
Allison Marie Carman
Gabrielle Lynn Cefalo
Angelo Dwayne Sommervold Cerezo
Benson Leo Cilius
Grace M. Cirulli
Skye-Lynne Mason Clark
Olivia Noel Coerts
Robert Leo Culleny Jr.
Trevor Cutler
Kamryn Lynn Dain
Tristan Dalmasi
Jate Robert Darnobid
Gia Marie DeFilippis
Malachi N. DeGroat
Zaiah Denis
Cali M. DeWitt
Madison M. Dobbs
James Joseph Dolan
Sarah Lynn Donahue
Kenna Raeann Dunning
Avari Lamont Elder
Jackson R. Eliason
Chris England, Jr.
Ronan J. Falce
Emma Grace Farr
Kassandra Lynn Ferrara
Lawson Harrison Finkle
Alyssa Diana Flores
Jeff Foley
Jaelyn Anastasia Fournier
Dylan Fox
Jinzel D. Fox
Sydney Esmerelda Garcia
Tokyo Estelle Nate Garnere
Michelle Emilie Gimena
Isabelle E. Gomez
Engel Jossiel Gomez Guerrero
Jonathan W. Gould, Jr.
Davonte R. Griffith
Noah Ryan Henion
Leilani Marie Heredia
Jaida A. Howell
Crystine Lauren Hurst
Momina Hussain
Miley Rose Hutchinson
Ryan F. Innella
Julian Ryan Jacob
Evan T. Jones
Kendra H. Jones
Thomas Kanoff
Charles Van Keffer III
Matthew R. Kibler
Kodie S. Kinney
Giovanni Knight
Shauna Lynn Kolstad
Sierra Marie Kolstad
William Robert Kranik
Anthony Michael Kulbaba, Jr.
Emily Kuras
Shanade Iyana Leak
Kamrynne Elizabeth Leicht
Ethan Michael Leinweber
Osh Wilhelm Licht
Carissa Michele Loffredo
Leilani Leanora Logan
Malik Davon Lyons
Syennah Marina Machado
Devin Z. Majors
Diamond L. Majors
Veronica Mann
Michaela M. Manning
Grant Markle
Liam Martini
Satori Charles Mazza
Brodie J. McDermott
Lucy McDermott
Janell Rose McDonnell
Jayden Lynn Melott
Kevin M. Mesnick, Jr.
Nereida Miller
Sienna N. Miller
Savannah Olivia Mioglionico
Abbey Rose Montalvo
Kayden Wayne Moore
Daniel Paul Morejon
Christian Morgan
Ember Miracle Morris
Destiny Ann Murphy
Diyanah Safeena Alana Mursalin
Divad Justin Myrie
Jaden M. Noel
Amelia Nyland
Joseph William Olenick
Cieanna Rae Oppelt
Alie Mari Perez
Ava Marie Petito
Ryan R. Platner Jr.
David Michael Polanco
Dylan Mark Pospisil
Madyson Marie Powell
Makaela Rose Predmore
Brandon Procak
Holden Archer Purcell
Imo H. Rice, Jr.
Aiden L. Rivera
Charlotte E. Rivera
Christian Angel Joel Rivera
Javin Nyzir Rivera
Tiana J. Rivera
Corey Rodriguez
Alissa Marie Roman
Emmanuel Luis Roman
Ava Jean Saint Louis
Adrien Gabriel Sanchez
Sebastian Atreyu Santana
Leah Schock
Hong-en Shi
Yara Hani Shihada
Brayden Louis Simonson
Stephanie Amber Smith
Emersyn Avery Sotelo
Valeria Tapia
Alexander John Teets
Melanie Tercero Hernández
Christopher Anthony Thomas
Payton Mae Thompson
Ayden Tyler Tiritilli
Linda Trujillo Castillo
Louis Christopher Tunno
Arnold L. Van Dunk, IV
Cody Adam Van Horn
Abigail Marie Van Orden
Kayden Scott Walker
Jelani N. Watley
Callahan Marsh Willard
Maria Krystina Williams
Jamir Joseph Wilson
Alexander M. Witkowski
Mason Wyatt Witkowski
Elias Nobel Wright
Kayleigh Ann Wright
Charlie Marie Wylie
Jeykin Kadir Yandun Davila
Antonii Yasinovskyy