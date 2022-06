Goshen eighth graders recognized at annual Moving Up Ceremony

Friends and families of the Class of 2026 gathered around C.J. Hooker’s football field for Goshen’s Eighth Grade Moving Up Ceremony on Wednesday, June 22. The ceremony commenced with Class President Angelina Celio reciting the Pledge of Allegiance. After Principal Heather Carmen delivered welcoming remarks, 256 students crossed the stage one by one as chorus teacher Pam Murphy announced their names.

The following awards were presented to select students:

President’s Excellence Award

Hannah Barhorst

Isabel Barnhorst

Kaitlyn Baumgardt

Ava Carrol

Angelina Celio

Kylie Gallo

Matthew Gonzalez

Daniel Govoruha

Jillian Healy

Nathan Hulse

Stephen Kwong

Jillian Kyrou

Catherine Langan

Briana Mahoney

Karissa Mason

Helen Mathew

Nicholas Obligado

Isabella Ok

Michael Pagliocca

Michael Papa

Oriah Perales

Fidelia Poplik

Jillian Pucci

Aaron Pun

Adelena Rodriguez

Abigail Stock

Janelle Turner

Logan Willems

Alex Zhang

President’s Achievement Award

Mary Ellen Collins

Sean Connell

Joseph Gatto

Ariana Gazolla

Eli Greico

Ava Grimaldi

James Kelly

Camryn Krauss

Ava Lane

Jackson Laviano

Nik Marku

Mary Mott

Sevdijana Parlapanova

Anee Patel

Maximilian Pogon

Brayden Ramos

George Reardon

Mateo Rodriguez

Alexa Rosario

Yahia Saleh

William Salerno

Carly Seligman

Aliyah Smirnova

Keegan Smith

Dhilan Tawil

Sean Thomas

Elizabeth Ukejianya

Charlotte Welsh

National Junior Honor Society Member

Ivanka Aldana

Briana Alfieri

Grace Allan

Hannah Barhorst

Kaitlyn Baumgardt

Juliana Bonito

Colby Bridges

Kylie Bryant

Ava Carroll

Angelina Celio

Mary Ellen Collins

Sean Connell

Isabella Corcoran

Kylah Demers-Ballard

Valentina Fini

Ryan Fitzpatrick

Dalton Fortugno-Harris

Cole Frazier

Sydney Frazier

Kylie Gallo

Ariana Gazzola

Mehri Ghezel-Ayagh

Drew Gilbert

Jake Giordano

Ryann Gomulka

Daniel Govoruha

Eli Greico

Ethan Greico

Jillian Healy

Michael Hoffman

Nathan Hulse

Jillian Kyrou

Jackson Laviano

Daniel Lorenc

Briana Mahoney

Emilee Martinez

Karissa Mason

Helen Mathew

Keara McCarty

Julianna Meyer

Kailynn Minogue

Maya Mistry

Brandon Moreno

Chloe Mosquera

Mary Mott

Grant Musson

William O’Hara

Nicholas Obligado

Isabella Ok

Adelena Rodriguez

Mateo Rodriguez

Christopher Rubiera

William Salerno

Carly Seligman

Kaylee Smith

Abigail Stock

Dhilan Tawil

Ethan Tetzlaff

Sean Thomas

Ella Tracy

Janelle Turner

Elizabeth Ukejianya

Evan Weeden

Brielle Wilkin

Francesca Zuccaro

President’s Citizenship Award

Elizabeth Archer

Kylah Demers-Ballard

Christopher DiLapi

Reese Fardella

Valentina Fini

Ryan Fitzpatrick

Ryann Gomulka

Kelsey Jennings

Stephen Kovacs

Luna Loyd

Caleb McCarty

Mary Ann Mitchell

Mia Nieves

James O’Brien-Bruno

Elysia Oliveras

Gabriel Pepe

Paige Raquet

Maxamillion Reichert

Nicholas Selbo

Matthew Vaughan

Evan Weeden

Brittany Zamora

Triple C Award: Courage, Character, & Commitment

Mehri Ghezel-Ayagh

Chloe Mosquera

NYS Comptroller Award

Dalton Fortugno-Harris

Brandon Moreno