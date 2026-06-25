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Goshen Central High School Class of 2026

| 25 Jun 2026 | 04:13
    Goshen Central High School Class of 2026

Nayma Ac Flores

Benjamin Adcock

Ivanka Aldana

Gabriella Aleman

Briana Alfieri

Rylan Almonte

Ahmad Alsayes

Yindeliz Andino

Aaron Archer

Elizabeth Archer

Emma Augelli

Bri’elle Aumoithe

Santos Avila

Dionicio Baez Sanchez

Abhiram Bagam

Abdoul Balde

Zainob Balogun

Deily Barahona Jacinto

Hannah Barhorst

Matthew Barnable

Isabel Barnhorst

Zinnia Bart Plange

Kaitlyn Baumgardt

Camden Bednar

Tahir Bernard

Benjamin Bockman

Henzi Bonilla

Julianna Bonito

Dylan Brady

Vincent Brescia

Colby Bridges

Kylie Bryant

Jasenia Caballero

Desirae Cabrera

Loreal Campbell

Aiden Capozzi

Aileen Cardoso Bautista

Etthan Carrasquillo

Ava Carroll

William Castellane

Angelina Celio

Xavier Chavez

Gabriel Chirico

Julien Chirico

Mareli Chocoj Cu

Genevieve Ciuro Mareth

Mary Ellen Collins

Sean Connell

Nolan Cookingham

Isabella Corcoran

Jacob Corino

Tyler Da Silva

Kylah Demers Ballard

Marc Desrivieres

Gabriela Dicostanzo

Christopher Dilapi

Righley Dobbs

Kieran Doody

Catherine Duarte Nova

Kyle Durant

Jacob Duzdevich

Jovani Duzdevich

Bethany Edwards

Sara Edwards

Maryam Elbanna

Reese Fardella

Izabella Felix

Valentina Fini

Ryan Fitzpatrick

Dominic Florio

Dalton Fortugno Harris

Cole Frazier

Sydney Frazier

Ethan Gacheny

Kylie Gallo

Joseph Gatto, Iii

Jean Gautier

Mehri Ghezel Ayagh

Drew Gilbert

Jake Giordano

Steven Glebocki

Ryann Gomulka

Daniel Govoruha

Sophia Gowans

Eli Greico

Ethan Greico

Chloe Griffin

Gavin Grigoli

Ava Grimaldi

Justin Grimes

Joselyn Guevara Martinez

Christopher Gurda

George Hayden

Jyotirmoy Hazari

Jillian Healy

Olivia Helbeck

Kimberly Hernandez

Ximena Hernandez Lorenzo

Yenalis Hernandez

Abigail Horan

Yesenia Huerta

Nathan Hulse

Kaylie Imperio

Aiden Jacob

Kelsey Jennings

Ruben Jimenez

Devin Jones

Annbelle Jose

Tyler Kamlet

Nicole Keegan

James Kelly

Aiden Kenny

Chase Kenny

Muhammad Khan

Stephen Kovacs

Alexa Krabbe

Nikola Kusmierek

Stephen Kwong

Jillian Kyrou

Catherine Langan

Hailey Lauretta

Jackson Laviano

Minh Le

Chrisete Leath

Luke Lederman

Michelle Leon Bautista

Yujin Li

Hannah Libman

Brian Loftus

Laila Logan

Ethan Longo

Daniel Lorenc

Oscar Lorenc

Luna Loyd

Kevin Luna

Kaitlyn Lynch

Briana Mahoney

Emely Mancilla Hernandez

Nicholas Mancuso

Juan Marin

Nik Marku

Clover Martin

Emilee Martinez

Karissa Mason

Caleb Mccarty

Angelie Mcleod

Julianna Meyer

Daniel Meza Morales

Madison Miller

Ava Miller Lane

Kathryn Mills

Kailynn Minogue

Maya Mistry

Mary Ann Mitchell

Steven Mizhirumbay

Luis Morales

Brandon Moreno

Alyson Morrow

Chloe Mosquera

Ivanna Mota Rijo

Mary Mott

Elianna Muslim

Grant Musson

Alma Nangoi

Jean Marc Naula

Alexander Nelson, Jr.

Julian Nieves

Mia Nieves

Giovanni Nunez

Jasmine Nunez

Danielle O’connell

William O’hara

Nicholas Obligado

Isabella Ok

Elysia Oliveras

Robert Otruba

Michael Pagliocca

Andrew Panizzi

Michael Papa

Timothy Papa

Marco Papagni

Lana Parlapanova

Tony Paulino

Gabriel Pepe

Oriah Perales

Gianna Peters

Maximilian Pogon

Sebastian Pogon

Nathan Pollard

Fedelia Popik

Jillian Pucci

Aaron Pun

Lara Quilatan

Brayden Ramos

Paige Raquet

George Reardon

Maxamillion Reichert

Antoni Rivera

Angelic Roca

Carver Rocchio

Emma Rodriguez

Jay Rodriguez

Mateo Rodriguez

Alexa Rosario

Nathania Rose

Christopher Rubiera

Gabriella Saito

Yahia Saleh

William Salerno

Samuel Salte

Melanie Sanchez

Joseline Sandoval

Beatrice Santori

Evan Sawyer

Gregory Schaefer, Jr

Michael Scolza

Avrie Scott

Nicholas Selbo

Carly Seligman

Saramina Sepulveda

Emma Shurter

James Silver

Aliyah Smirnova

Ava Smith

Kaylee Smith

Keegan Smith

Melinda Soler

Luca Sorice

Jake Spalletta

Natalie Staab

Abigail Stock

Ryan Svede

Dhilan Tawil

Ethan Tetzlaff

Abigail Thomas

Sean Thomas

Zadan Thomas

Declan Thornton

Matthew Tondini

Ella Tracy

Michael Traina

Camila Trujano Lopez

Joseph Turco

Janelle Turner

Adam Valens

Lance Valens

Anthony Valenza

John Valerio

Paul Vandemark, Jr.

Evan Weeden

Charlotte Welsh

Maggie Welsh

Brielle Wilkin

Logan Willems

Scarlett Winkler

Luke Yegelwell

Braiden Zayas

Sophia Zovko

Francesca Zuccaro