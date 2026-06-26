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Chester Academy Class of 2026

| 26 Jun 2026 | 03:00
    Chester Academy Class of 2026

Erika Alban

Marcus Amill

Noah Aptekarev

Zoe Arnett

Logan Bach

Dior Bailey

Brooke Battiato

Brandon Bialorucki

Dylan Bloom

Ray Bonilla

Chloe Brown

Dayami Bruno

Sebastian Cadet

Bryce Caldwell

Christian Calloway

Tahlia Campbell

Skyla Castalonia

Michael Catalano

Jefferson Elian Chacon Jimenez

Camryn Chaluisan

Ariana Chavez Flores

Ocean Chen

Ethan Cox

Chloe Lynn Croff

Paul Decoste

Lauren Adriana DeVico

Aiva Marie Diaz

Anthony Michael DiGirolamo

Jiovanni Figueroa

Brayan Flores

Raymond Garcia

Eden Olivia Garver

Annie Sofia Gomez Garza

Daniel Gonzalez

David Gonzalez

Shaun Matthew Hang

Aahkeem Harewood

Dariana Henriquez

Lauren Higgins

Dominick Jean-Pierre

Brandon Isaiah Jenkins

Sage Johnson

Jordan Skye Jones

Nahkai Jones

Hayden Juarez

Corey Juritsch

Artem Kharchenko

Eric Kharchenko

Griffin Leon

Yamilet Lopez Cortez

Nathali Luna Torres

Davie Manfredo

Jordan Mann

Alison McGovern-Pastor

Justin McInerney

Karsten McLaughlin

Alexander Mendola

Elvin Momanyi

Avery Morales

James Musco

Paige Niles

Zia Aerin Akosua Boatemah Ohene

Jayden Ortiz

Rody Ortiz

Ella Panebianco

Rosemary Pena

Juan Perez Santiago

Allisson Perez

Jayden Pimentel Liriano

Jadalyn Ramos

Amibel Reynoso Castillo

Tristan Richards

Shayne Marie Rivera

Shane Robie

Sean Rocktoff

Jaden Rodriguez

Karla Ruiz Escobar

Vincent Sanabria Acosta

Jeremy Sanchez

Dylan Santangelo

Nevaeh Sellers

Kyle Shah

Nicolas Sharp

Isaiah Smith

Sophia Stanley

Brian Joseph Straeter

Karina Sverdlova

Jace Walker

Logan Wall

Jenna Wancho

Jonalema Williams

Ariana Nicole Young

Angelica Zapata

Madison Erica Zaraszczak