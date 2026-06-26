Chester Academy Class of 2026

Erika Alban
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Anthony Michael DiGirolamo
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Brayan Flores
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Eden Olivia Garver
Annie Sofia Gomez Garza
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David Gonzalez
Shaun Matthew Hang
Aahkeem Harewood
Dariana Henriquez
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Dominick Jean-Pierre
Brandon Isaiah Jenkins
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Jordan Skye Jones
Nahkai Jones
Hayden Juarez
Corey Juritsch
Artem Kharchenko
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Griffin Leon
Yamilet Lopez Cortez
Nathali Luna Torres
Davie Manfredo
Jordan Mann
Alison McGovern-Pastor
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Karsten McLaughlin
Alexander Mendola
Elvin Momanyi
Avery Morales
James Musco
Paige Niles
Zia Aerin Akosua Boatemah Ohene
Jayden Ortiz
Rody Ortiz
Ella Panebianco
Rosemary Pena
Juan Perez Santiago
Allisson Perez
Jayden Pimentel Liriano
Jadalyn Ramos
Amibel Reynoso Castillo
Tristan Richards
Shayne Marie Rivera
Shane Robie
Sean Rocktoff
Jaden Rodriguez
Karla Ruiz Escobar
Vincent Sanabria Acosta
Jeremy Sanchez
Dylan Santangelo
Nevaeh Sellers
Kyle Shah
Nicolas Sharp
Isaiah Smith
Sophia Stanley
Brian Joseph Straeter
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Jace Walker
Logan Wall
Jenna Wancho
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