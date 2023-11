Goshen High School students named to Honor Roll

Goshen High School recently shared its list of students who earned high enough grades to be named to the district’s Merit and Honor rolls for grades nine through 12. The names per award and grade are listed below.

Merit Roll: Grade 9

Argenis Brito, Aniyah Brown, Tehran Carter, Sofia Coria‑Rosales, Julianne D’Arpa, Lucas Diaz, Sofia DiLapi, Charles Dones, Keira Duffy, Echo Escalante, Duaa Fatima, Andrew Feliz, Dylan Fleming, Noah Gabari, Sophia Guido, Aaban Imran, Fiorello LaBruna, Dominic Lamparillo, Madelyn Lenoci, Fiona Lin, Heidi Lloyd, Javier Mercedes, Shea Milnamow, Marley Northrup, Matthew Pabon, Cooper Patel, Chloe Picarello, Emily Picarello, Disney Rivera, Joy Sawyer, Valentin Schaller, Kairi Sinski, Keller Sutherland, Bailee Taylor, Carter Taylor, Marcelina Torres, Jamie Tyack, Jack Vaccaro, Adrianna Valderrama, Grace Vanderpool, Masyeri Velazquez, Brooke Volkmann, and Kyle Whitehead.

Merit Roll: Grade 10

Benjamin Adcock, Ivanka Aldana, Grace Allan, Bri’elle Aumoithe, Camden Bednar, Benjamin Bockman, Henzi Bonilla, Julianna Bonito, Dylan Brady, Aiden Capozzi, William Castellane, Nolan Cookingham, Isabella Corcoran, Jacob Corino, Ezra DeFoor, Kieran Doody, Jovani Duzdevich, Sara Edwards, Valentina Fini, Ryan Fitzpatrick, Cole Frazier, Chelsea Galvan‑Reyes, Jake Giordano, Ryann Gomulka, Sophia Gowans, Justin Grimes, Christopher Gurda, Jyotirmoy Hazari, Abigail Horan, Kelsey Jennings, Ruben Jimenez, AnnBelle Jose, Ava Lane, Brian Loftus, Luna Loyd, Juan Marin, Julianna Meyer, Kathryn Mills, Luis Morales, Elianna Muslim, Grant Musson, William O’Hara, Robert Otruba, Lana Parlapanova, Tony Paulino, George Reardon, Christopher Rubiera, Gabriella Saito, Yahia Saleh, Gregory Schaefer Jr, Avrie Scott, Saramina Sepulveda, Ava Smith, Luca Sorice, Jake Spalletta, Matthew Tondini, Camila Trujano‑Lopez, Joseph Turco, Adam Valens, Anthony Valenza, Paul VanDeMark, Jr., Brielle Wilkin, Scarlett Winkler, Brittany Zamora, and Sophia Zovko.

Merit Roll: Grade 11

Evelyn Aguilar, Christopher Birdsall II, Patrick Cahill, Alexander Cione, Brandon Clifford, Avery Cocciardi, John Corvino, Antonina Cusumano, Anthony Deleon, Meghan Doody, Logan Ellison, Anthony Ferraro, Jasmin Fierros, Lucia Fini, Cole Florio, David Forman, Angelina Fundaro, Guntaas Gahra, Ella Gallo, Mia Garcia, Julia Griffin, Olivia Grob, Jessica Herrera, Anita Hoeun, Sarayel Jean‑Baptiste, Anthony Kovacs, Naquan Lee, Jean Gardy Louis, Kyle Luong, Vincent Maviglia Jr., Amelie McDonnell, Cooper Mills, Forrest Mitterbauer, Isabella Nicholson, Rhiannon Petrakis, Lea Pizarro, Larissa Ramos, Jacqueline Rettberg, Morgan Rich, Madison Salte, Hailey Sanchez, David Schmitt, Isabella Simmons, Elijah Thomas, Darian Vazquez, and James Young.

Merit Roll: Grade 12

Samantha Alejo, Carlos Alicea, Hamza Arif, Jiovanna Basso, Matthew Boaz, Isabella Bonaccorsi, Michael Bonito, Julia Char, Carlos Chinchilla, Maya Coello, Elijah Decembre, Yoelis DeLaCruz, Charles Distel, III, Peter Emile, Alexander Florentino, Cameron Frawley, Yunelsie Galvan‑Reyes, Isis Graham, Sebastian Hernandez, Daniel LaBush, Mario Lam, Laci Lauretta, Rose Lizardo, Jordan Lopez, Andrew Losgar, Liam Lynch, Arianna Martin, Jax Masri, Alex Massa, Cali Morgano, Kayla Nguyen, Lily Noteboom, Nicholas Picarello IV, Destiny Pierre, Alexander Ramos, Ryan Rodriguez, Xavier Sampayo, Camilla Santos, Aiyanna Saunders , Gianna Schiaffo, Jared Seecharran, Keanu Sierra, Lucas Siracusa, Samantha Sleight, Kendall Tinkler, Amber Wanzer, Yovardy Xal Ba, and Jackson Yerkes.

Honor Roll: Grade 9

Naomi Aclin, Katie Agustin, Jair Aldave, Phoenix Andryshak, Monica Avila, Zachary Bakker, Karley Bala, Larianna Bala, Tarunya Balamurali, Payton Beebee, Grace Benson, Alex Bonito, Melanie Bonito, Charlie Boyles, Amelia Brown, Henry Brown, Delilah Burrow, Clara Byers, Frank Carbone IV, Giovanni Celio, Gisselle Charles, Leying Chen, Giovanna Citriniti, David Collado, Guy Coppers Costantino, Emma Costa, Jeremy Cruz Daza, Cailey Deacon, Ivan DeLazaro‑Dominguez, Ella Dennehy, Klaus Depestre, Edward Deyo, Logan Diglio, Zoe DiGrandi, Ava Distefano, Ava Edwards, Destiny Espinal, Ella Eulau, Hayden Fardella, Avery Farrell, Hassan Fields Jr., Anuoluwapo Folami, Nylah Garo, Robert Gatto, Gabriela Gawronski, Logan Gottlieb, Daniella Grant, Meridith Greene, Hailey Guzman, Maxwell Hadden, Tyler Hanley, Anna Heater, Adam Hernandez, Avery Homenick, Molly Horan, Madison Hunter, Olivia Jiang, Madison Kalmus, Eshaal Khan, Laiba Khan, Shaelyn Kirk, Austin Kovacs, Angela Krok, Jonathan LaBush, Abigail Lenoci, Emily Loftus, Brynn Loyd, Kaitlyn Lynch, Lacy Lysyczyn, Chelsea Maldonado, Melani Maquin Rax, Olivia Marku, Daniel Martin, Victoria Martin, Jonatan Martinez, Rodrigo Martinez Contreras, Jack Matthews, Gemma Maxwell, Anna Mayo, Grace McAndrews, Finn McCarthy, Riley McGuire, Arya Melady, Maximiliano Mendez, Kevin Mikhaylov, Gabriel Miller, Alexander Moran, Sebastian Morko, Paulette Nedorost‑Mercado, Tristan Newcomer, Jason Ohiarah, Zoe Panzer, Aja Patel, Arav Patel, Priyal Patel, Lois Phillips, Samara Quattrini, Tristan Quinones, Konnor Roche, Leeah Rosado, Rhyley Ruffy, Jaquelyn Sanchez Castillo, Brielle Santiago, Enaya Santiago, Emily Schmidt, Emily Schroeter, Sion Siljkovic, Joshua Simonds, Analisa Smeriglio, Sophia Springer, Jackson St. Lawrence, Scarlett Stanley, Anastasia Velez, Maia Villarreal, Peter Wang, Gwendolyn Warland, Maggie Welsh, Isaiah Williams, Allen Yi, and Natasha Zellner‑Portela.

Honor Roll: Grade 10

Briana Alfieri, Jacob Andrade, Aaron Archer, Elizabeth Archer, Abhiram Bagam, Abdoul Balde, Hannah Barhorst, Matthew Barnable, Isabel Barnhorst, Kaitlyn Baumgardt, Rogelio Bautista, Amber Boyles, Colby Bridges, Kylie Bryant, Ava Carroll, Angelina Celio, Mary Ellen Collins, Sean Connell, Kylah Demers‑Ballard, Gabriela DiCostanzo, Jacob Duzdevich, Reese Fardella, Izabella Felix, Dominic Florio, Dalton Fortugno‑Harris, Sydney Frazier, Ethan Gacheny, Kylie Gallo, Jean Gautier, Mehri Ghezel‑Ayagh, Drew Gilbert, Matthew Gonzalez, Daniel Govoruha, Eli Greico, Ethan Greico, Chloe Griffin, Ava Grimaldi, Jillian Healy, Olivia Helbeck, Kimberly Hernandez, Nathan Hulse, Nicole Keegan, James Kelly, Stephen Kovacs, Camryn Krauss, Nikola Kusmierek, Stephen Kwong, Jillian Kyrou, Catherine Langan, Jackson LaViano, Yujin Li, Laila Logan, Daniel Lorenc, Itzel Mancilla Galvez, Nik Marku, Clover Martin, Emilee Martinez, Karissa Mason, Kailynn Minogue, Maya Mistry, Mary Ann Mitchell, Steven Mizhirumbay, Brandon Moreno, Chloe Mosquera, Mary Mott, Alma Nangoi, Mia Nieves, Danielle O’Connell, Nicholas Obligado, Isabella Ok, Elysia Oliveras, Michael Pagliocca, Danna Palma, Michael Papa, Timothy Papa, Marco Papagni, Gabriel Pepe, Oriah Perales, Gianna Peters, Maximilian Pogon, Sebastian Pogon, Fidelia Popik, Jillian Pucci, Aaron Pun, Lara Quilatan, Brayden Ramos, Paige Raquet, Emma Rodriguez, Jay Rodriguez, Mateo Rodriguez, Alexa Rosario, William Salerno, Melanie Sanchez, Joseline Sandoval, Nicholas Selbo, Carly Seligman, Emma Shurter, Aliyah Smirnova, Kaylee Smith, Keegan Smith, Melinda Soler, Natalie Staab, Abigail Stock, Ryan Svede, Dhilan Tawil, Ethan Tetzlaff, Sean Thomas, Zadan Thomas, Ella Tracy, Janelle Turner, Lance Valens, John Valerio, Janessence Waverly, Evan Weeden, Charlotte Welsh, Logan Willems, and Francesca Zuccaro.

Honor Roll: Grade 11

Kailynn Ahearn, Kaitlyn Albanese, Madison Aleman, Manuel Almanzar, Mia Antolino, Sophia Appello, Yawer Awais, Allison Barbrack, Madison Bertuccio, Mackenzie Brady, Torin Breheny, Lefa Brown, Tristan Brown, Declan Burns, Jefferson Calle Carchi, Mia Caraballo, Briana Carbone, Chloe Castro, Mackenzie Cipriani, Bailey Claphan, Liam Clark, Tanner Conklin, Fiona Corrigan, Isabella Crispino, Nicholas Cummings, Karley Davila, Sean DeBellis, Sabrina Diaz, Henry Dong, Matthew Douglas, Emily Dowling, Emma Duffy, Ryan Edgar, Rylee Ferrara, Giada Fidanza, Jamila Fierros, Halle Firman, Kiran Foster, Jacqueline Garcia, Saul Garcia, Jr., Ella Gardner, Olivia Gawronski, Yamen Ghaly, Gurkirat Ghotra, Alexia Gonsalez, Alexander Greene, Nicholas Gue, Oscar Hackman, Jafar Hayes, Omar Hernandez‑Marquez, John Higgins, Lucerena Jimenes Luna, Mariana Jimenes Luna, Abigail Jordon, Katie Kelly, Cole Kendrick, Richard Kennedy, Kaydian Kerr, Samuel Kim, Ella Klugman, Noah Klugman, Sophie Kunis, Carolina LaCosta, Kiyala LaSalle, Kiera Loftus, Andrea Luna Mendez, Ruth Martinez, Mark McKenna, Annalisa Medenard‑Miller, Aiden Meyers, Evan Michalski, Hope Miller, Claire Monti, Karol Moya, Hailey Muentes, Eamonn Mulleady, Cash Muller, Manuel Munoz, Nasir Murray, Emily Nunez, Giuliana Obligado, Isabella Ortiz, Eric Orzell, Katie Palau, Anthoula Pavlidis, Ethan Pawliczak, Madeline Pearlman, Michael Perrillo‑Soderblom, Alexander Piasecki, Savanna Pogoda Martinez, Eryn Primus, Dominick Prinzevalli, Jack Prochazka, Gwen Pucciarelli, Vincenzo Pupo, Riley Quattrini, Pavan Rampam, Aubrey Rampulla, Dylan Randazzo, Mia Reynoso, Gabrielle Rivera, Janelle Roca, Emma Rodriguez, Molly Rogers, Crisbelle Rosario, Rhyse Ruffy, Michael Ryan, Jake Sacco, Christofer Sanchez Daza, Sabine Sanchezcastellanos, Andrew Santilli, Valentina Santoro, Juan Santos, Isabella Scanlon, Zacarias Schaller, Aislinn Scheurer, Alexandra Schmidt, Eric Schmidt, Robert Schmitt, Ryan Schramm, Matthew Schroeter, Connor Sedore, Logan Sinnott, Seamus Smith, Morgan Taylor, Madeline Thompson, Aiden Thornell, Noor Uppal, Benicio Vanichpong‑Barbosa, Rachel Vasquez, Stefany Vidals Hernandez, Hunter Villarreal, McKenna Walsh, Parker Warren, Kaeleb Webers, and Nera Weinstein.

Honor Roll: Grade 12

Roxanne Aclin, Damaris Aguirre, Kaitlyn Allen, Ashley Allwood, Ryan Andryuk, Ahmed Arif, Sabrina Arroyo, Kyaraliz Babilonia Cruz, Julia Barba, Kobe Bartlett, Matthew Batista, Talan Bednar, Charles Bende, Vaughn Blough, Noellamarie Boyles, Owen Breheny, Franz Brendle, Eric Bunzey, Gianna Catalano, Jaiden Chan, Nicasandra Chan, Rohan Chhabra, Allison Colgan, Abigail Collins, James Corino, Jacob Cortes, Katelyn Cubillo, Ella Deluca, Payton Deluca, Nathanial Dershem, Ilana Diaz, Zudai Diaz, Aidan Diglio, Ava DiGrandi, Veronica Donohue, Dylin Duggan, Charlize Dupper, Samaiya Duvivier, Kristiana Edwards, Sandra Estrada Reyes, Eric Faith, Amanda Fernandez, Jasmine Fernandez, Jayden Fernandez, Brendan Flynn, Emma Flynn, Andrew Foley, Michael Gallo, Sophia Gannon, Joaquin Garcia, Nicholas Gati, Braeden Gelletich, Kia Ghezel‑Ayagh, Logan Gilbert, Maximo Gonzalez Marino, Judah Gordon, Timothy Hartley, Riley Hernandez, Gabriela Hernandez‑Martinez, Fernando Hidalgo, Riley Horn, Michael Hulse, Lizaida Irizarry, Axel Jackson, Aina Jacob, Humna Khan, Yasir Khan, Kyle Kubik, Paul Lamparillo, Jake Lederman, Andrew Leung, Christopher Leva, Michael Lombardi, Clarissa Losgar, Taylor Lynch, Kaitlin Maag, Molly Mahoney, Louis Mancuso, III, Raul Marin, Olivia Martin, Elizabeth Martinez, Landry Masters, Garrett McGovern, Jack Meek, Julia Memmelaar, Jackson Mitterbauer, Naviela Monahan, Grant Moore, Max Moreno, Jacob Morino, Anthony Morrow, Priscilla Nedorost‑Mercado, Katherine Nguyen, Allison O’Donnell, Vincent O’Hara, Caroline Otruba, Daniela Pacheco, Gabriella Paroline, Jacob Perales, Declan Pettus, Joshua Phillips, Derek Pogoda‑Tovar, Vasiliki Protopsaltis, Thomas Quinones, Julia Radjenovic, Barry Ramirez Jr., Alexander Ramos, Katherine Ramos Trinidad, Alexia Rattray, Gianna Ratuis, Amya Roach Long, Kylie Rodrigues, Bryce Rodriguez, Janelle Rosario, Hayley Rubiera, Kayla Rydz, Samreen Saleel, Diego Sanchez Castillo, Isabella Santoro, Nicholas Santoro, Devshi Saxena, Delaney Schlechtweg, Daniel Seo, Brooke Shaeffer, Brian Shannon, Anaya Singh, Katelyn Smyth, Christian Soberal, Reilly St. Lawrence, Norah Staunton, Zeki Tawil, Thomas Tedeschi, Jonathan Tetzlaff, Reilley Tondini, Kyle Torrado, Alana Torres, Allison Torres, Amari Toussaint, Gabriella Ukejianya, Kulsoom Uppal, Luke Vaccaro, Jaclyn Vanderpool, Sabrina Velez, Isabella Venezian, Victoria Vo, Jaedden Waldo, Amelia Walsh, Daniel Weeden, Jack Yegelwell, and Suri Zamora.