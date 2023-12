Chester Academy announces first quarter honor roll students

Chester Academy recently announced the honor roll students for the first quarter marking period. High honor roll requires a minimum overall average of 93 or above; honor roll requires a minimum overall average of 85.

12TH GRADE

HIGH HONOR ROLL

Teddie Acocella, Ariana Azeez, Jesus Barragan, Memphis Bayley, Krista Bucci, Brittnie Caban, Lennyn Cazarez Quinto, Dereck C. Chavez, Nicholas Curci, Elijah Henry Curtis, Imani Louise-Joi Curtis, Jayden Delgado, Braydon Detwiler, Skylar Dewhirst, Haley Edwards, Molly Farley, Ryan Farley, Ash Rose Fordham, Michael P. Franco, Shaniah Frazier, Jayson Garcia, Sean Gomez, Daniel Gorman, Joseph Grassi, Katelyn Higgins, Mykhaylo M. Hychka, Michaelah L. Jeffers, Andre Jenkins, James Gunter Kelm, Grace Knight, Sabrina Meinsen, Nina Phoenix Melone, Michael Miller, Bianca Numa, Cristina L. Reynoso, Kelis Rodriguez, Jaleen Marie Ruiz, Chrystian Santos, DaniNicole Selg, Abigail Thonus, Ariana Torres, and Isabel Valasquez.

HONOR ROLL

Tyler Dean Bach, Helayna Marie Benard, Robert Berkeley, Celine Bermudez, Jessica Birch, Jaylen Blackwell, Jordan Burgos, Steven Castalonia, Ayla Chaluisan, Viansy De Jesus Polanco, Miranda Delgado, Madison Diaz, Aristu Easley, Brandi Gilbert, Jack Trevor Halbig, Amani Harewood, Jocelyn Hernandez Sanchez, Anjalee Hernandez, Thomas Hyland, Josiah Jimenez, Breanna Mariconi, Matthew H. McIntosh, Donovan Mooney, Ethaniel Elijah Nahoum, Emily Olivera, Talia Pegg, Kevin Pichardo, Yerlinn Pimentel, Ashley Reyes, Benjamin Robert, Jack Emilio Slicker, Zakariah St. Louis, and Cynthia Tineo Morel.

11TH GRADE

HIGH HONOR ROLL

Alma Astras, Ashley Aucancela, Jemma Bastian, Carlista Cambria, Stephanie Clark, Arianna Doughty, Jailyn Fernandez, James-Ray Hernandez, Andrew Jerris, Sofia Kharchenko, Kwadwo Osei Kwanin, Ava S. Panico, Krisha Patel, Genesis A. Ramirez, Tyson Reilly, Shahriyor Shuhratzoda, Alexander Solimando, Ava Stoby, Allison Teshome, and David Trinh.

HONOR ROLL

Georgina Astras, Ona Coles, Anthony Donadio, Juliana Durand, Joseph Gilbert, Dario Henriquez Jr., Cindy Hernandez, Jayden Tyler Mann, Kayleen Matos, Lauren Panebianco, Parker Pawliske, Joella Podolsky, Lakycha Pouloute, Christian Rispoli, Anna Maria G. Rusich, Ariana Saldivar, Sarahlyn Sampayo Garcia, Angelina Scagnelli, Ronny J. Severino, Jay Sorrentino, Hannah Thonus, Alexa Ulanday, Faith E. Villanueva, and Jayden Ymaya.

10TH GRADE

HIGH HONOR ROLL

Zoe Arnett, Brooke Battiato, Brandon Bialorucki, Chloe R. Brown, Bryce Caldwell, Tahlia Campbell, Camryn Chaluisan, Ocean Chen, Ethan Cox, Aiva Diaz, Brayan Flores, Eden Garver, Daniel Gonzalez, David Gonzalez, Lauren Higgins, Brandon Jenkins, Alexander Mendola, James Musco, Zia Aerin Ohene, Shayne Rivera, and Sophia Stanley.

HONOR ROLL

Giacomo Abbate, Marcus Amill, Noah Richard Aptekarev, Ray A. Bonilla, Christian Calloway, Michael Catalano, Lauren DeVico, Sage Johnson, Artem Kharchenko, Eric Kharchenko, Nathali Luna Torres, Davie Manfredo, Alison Laura McGovern, Karsten McLaughlin, Elvin Momanyi, Avery Morales, Paige Niles, Jayden Ortiz, Rosemary Pena, Juan Carlos Perez Santiago, Amibel Reynoso, Tristan Richards, Shane Robie, Sean J. Rocktoff, Dylan Santangelo, Nevaeh Sellers, Kyle Shah, Nicolas Sharp, Karina Sverdlova, Jace Walker, Logan Jacob Wall, and Angelica Zapata.

9TH GRADE

HIGH HONOR ROLL

Taylor Acocella, Ryan Byrne, Lyric Choate, Brandon Collins, Aidan Francisco, Reggie Go, Valeria Gonzalez, and Kenneth Green.

HONOR ROLL

Vivian P. Corey, Kalie Crimmins, Savannah Curtis, Jake D’Onofrio, Elizabeth Doyle, London James, Aisha Mahmood-Ul-Haq, Daniel Maushardt, Adelia Merkibaeva, Makenzie Motz, Ethan C. Nicholas, Samantha Post, Yaribel Reinoso, La’Niah N. Ross, Alexander Taggart, Cali Vento, and Dyllen White.

CAREER & TECHNICAL EDUCATION CENTER (CTEC)

HIGH HONOR ROLL

Georgina Astras, Juliana Durand, Ryan Farley, Michael Franco, Jack Halbig, Bianca Numa, Lauren Panebianco, and Yerlinn Pimentel.

HONOR ROLL

Tyler Bach, Celine Bermudez, Eric Bloom, Analiese Boardman, Elijah Curtis, Shaniah Frazier, Brandi Gilbert, Dario Henriquez Jr., Dawinie Julmiste, Evangelynn Perez, and Christian Rispoli.

8TH GRADE

HIGH HONOR ROLL

Justin Clark, Brooke Diaz, Kosa Enoma, Nicholas Keegan, Ariel Lopez, Genevieve Maxwell, Nicol Ortiz, Kelanyi Belkis Rodriguez, and Alyssa Rojas.

HONOR ROLL

Harviraj Aneja, Ian Arnett, Mason Bashir, Kutemba Madison Chilufya, Aryana Gambino, Josie Gargano, Ja’son Glenn, Andrew Grassi, Isabella Grzelak, Ryan Higgins, Siel Johnson, Johansson Malcom Jubitana, Dylan Lally, Ryan Lodico-Hasiak, Andrew Marini, Isabella Martino, Geoffrey Mathurin, Hailey Matos, Mia McIntosh, Braelyn Melay, Jaylen Adriana Monzon, Natalie Perez Santiago, Isaiah J. Ravix, Ashlynn Roth, Miroslav M. Rusich, Avery Santos, Shirin Shuhratzoda, Brallan Tepetzi-Bautista, Joseph Veltri, and Karla Veltri.

7TH GRADE

HIGH HONOR ROLL

Isabella Bakonyi, Zoe Byrne, Olivia Casteel, Gavin Ferraro, Jaylin Foss, Maya Francis, Noah Keegan, and Luis Mora.

HONOR ROLL

Jacob Baez, Sophia Bermudez, Graydon Cambria, Isla Coles, Briseida Cruz Trujillo, Francel Bryan DeGuzman, Mason Diaz, Joshua Durand, Jayden Figueroa, Jadyn Francis, Aaron Garcia, Jackson Gargano, Fiona Geoghegan, Daniel A. Gonzalez, John Griffin, Nylah James, Matthew Jimenez, Sophia Jorge, Sydney Kantrowitz, Jacob Loarte, Jack Losquadro, Ruby McMahon, Alexander Neri, Xavier Nolasco, Lailani L. Oquendo, Camdyn Palumbo, Cindy Paulino, Genesis Perez Matute, Michael Ramery Jr., Avah Sacaza, Cayden A. Sampson, Oliver Sanchez, Braxton Velilla, Hunter Williams, and Marysol Yupa Pinos.

6TH GRADE

HIGH HONOR ROLL

Cadence Choate, James Clark, Stella Dunne, Chloe Gossai, Lillian Green, Derek Hosmer, Vivian Knight, Ennio Liwanag, Jazlynn Gilsa Martinez, Adair Navarrete Hernandez, Charlotte Neuhaus, Brian Rocktoff, Patrick Rusich, and Gabrielle Thomas.

HONOR ROLL

Iyla Amill, Drew Arnett, Anthony Bialorucki, Raishaly Calderon, Adriana Chinchilla, Savannah Conway, Nora Curtin, Brianna Ferraro, Hailey Garcia, Arcelia Iris Gonzalez, Jossuel M Hernandez Sapkovski, Lilyanah Lazier, Alan Lin, Olivia Lynch, Emma O’Leary, Hetvi Patel, Joangel Ramirez, Grace Reilly, Destiny Remarais, Isabelle Thomas, and Anna Trinh.